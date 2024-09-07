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Прощай, футбол: сын Бекхэма завершил карьеру ради другой сферы деятельности

Уже бывший одноклубник Егора Ярмолюка сделал свой выбор не в пользу футбола.
Сегодня, 11:04
Ромео Бекхэм / Getty Images
Ромео Бекхэм / Getty Images

Ромео Бекхэм, сын легендарного Дэвида Бекхэма, принял решение завершить футбольную карьеру, сообщает beIN Sports.

По информации источника, Брентфорд, за который выступал 22-летний англичанин, в июне предложил ему новый контракт, однако он отказался.

Причиной такого решения стало желание уйти из футбола, чтобы сконцентрироваться на том, что ему больше нравится и приносит удовольствие, а именно на мире моды.

Вместо игры на футбольном поле Ромео подписал контракт с парижским агентством Safe Management, чтобы зарекомендовать себя в качестве модели.

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Ромео Бекхэм выступал за Брентфорд Б и некоторое время играл вместе с Егором Ярмолюком, который заслужил повышение до первой команды "пчел".

Уже бывший вингер присоединился к английскому клубу в январе 2023 года на правах аренды до конца сезона-2022/23. 

А тем же летом он стал полноправным игроком Брентфорда, перейдя из второй команды Интер Майами, одним из владельцев которого является его отец.

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