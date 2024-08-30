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"Я бы хотел этого": Бекхэм обратился к фанатам Манчестер Юнайтед с необычной просьбой

Легенда "красных дьяволов" был бы не против, если бы болельщики кое-что для него сделали.
Сегодня, 21:00
Дэвид Бекхэм / Getty Images
Дэвид Бекхэм / Getty Images

У футбольных фанатов есть давняя привычка скандировать песни, которые были придуманы далеко в прошлом.

Болельщики не стесняются в наши дни петь об игроках прошлого, тем самым поддерживая память о них.

Раньше фанаты Манчестер Юнайтед скандировали заряд о Дэвиде Бекхэме, но со временем они перестали это делать.

В связи с этим легенда манкунианцев обратился к ним с просьбой время от времени напоминать о нем и о его днях в клубе.

"Я слышу от фанатов Манчестер Юнайтед песни об Эрике Кантона, Брайане Робсоне и Рое Кине. Но я очень редко слышу "Есть только один Дэвид Бекхэм"... Это единственный заряд, который я действительно снова хотел бы услышать".

"Если фанаты Юнайтед смотрят это: пожалуйста, время от времени. Я все еще фанат Юнайтед", - сказал Бекхэм.

Напомним, что этим летом Дэвид Бекхэм показал, как он любит проводить свободное от футбола и бизнеса время.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Дэвид Бекхэм

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