"Я бы хотел этого": Бекхэм обратился к фанатам Манчестер Юнайтед с необычной просьбой

У футбольных фанатов есть давняя привычка скандировать песни, которые были придуманы далеко в прошлом.

Болельщики не стесняются в наши дни петь об игроках прошлого, тем самым поддерживая память о них.

Раньше фанаты Манчестер Юнайтед скандировали заряд о Дэвиде Бекхэме, но со временем они перестали это делать.

В связи с этим легенда манкунианцев обратился к ним с просьбой время от времени напоминать о нем и о его днях в клубе.

"Я слышу от фанатов Манчестер Юнайтед песни об Эрике Кантона, Брайане Робсоне и Рое Кине. Но я очень редко слышу "Есть только один Дэвид Бекхэм"... Это единственный заряд, который я действительно снова хотел бы услышать".

"Если фанаты Юнайтед смотрят это: пожалуйста, время от времени. Я все еще фанат Юнайтед", - сказал Бекхэм.

