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Привет, пенсия: Бекхэм показал, как собирает урожай со своей домашней грядки

Бывший футболист проводит свободное время в компании кур.
Сегодня, 00:22
Дэвид Бекхэм / Getty Images
Дэвид Бекхэм / Getty Images

Экс-хавбек Реала и Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм показал в соцсетях, как проходит его свободное время после завершения карьеры.

Именитый футболист опубликовал видео, на котором он собирает с грядки урожай лука, а вокруг него бегают куры, проверяя, как у него идут дела в огороде.

Напомним, Дэвид не так давно сделал из заднего двора своего дома мини-ферму, на которой он выращивает птиц и сажает разные растения.

Ранее сообщалось, что Бекхэм "наигрался" в Counter Strike и распустил собственную киберспортивную команду.

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