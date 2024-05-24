Бекхэм "наигрался" в Counter Strike и распустил собственную киберспортивную команду
Британец, видимо, рассчитывал увидеть другие результаты от своего проекта.
Киберспортивная команда GUILD, которая принадлежит бывшему игроку Манчестер Юнайтед Дэвиду Бекхэму, распустила свой состав по CS2.
"С сегодняшнего дня Bad News Eagles и Guild Esports договорились разойтись. Мы благодарны команде за усердную работу в футболке Гильдии и желаем им всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении.
При этом, не сообщается, останется ли клуб на профессиональной сцене. GUILD также распустила свой женский состав по CS2.
Ранее Бекхэм показал, как ухаживает за своим хозяйством.
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