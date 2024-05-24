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Бекхэм "наигрался" в Counter Strike и распустил собственную киберспортивную команду

Британец, видимо, рассчитывал увидеть другие результаты от своего проекта.
Сегодня, 14:16
Дэвид Бекхэм / Getty Images
Дэвид Бекхэм / Getty Images

Киберспортивная команда GUILD, которая принадлежит бывшему игроку Манчестер Юнайтед Дэвиду Бекхэму, распустила свой состав по CS2.

"С сегодняшнего дня Bad News Eagles и Guild Esports договорились разойтись. Мы благодарны команде за усердную работу в футболке Гильдии и желаем им всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении.

Источник: Twitter

При этом, не сообщается, останется ли клуб на профессиональной сцене. GUILD также распустила свой женский состав по CS2.

Ранее Бекхэм показал, как ухаживает за своим хозяйством.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дэвид Бекхэм CS2

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