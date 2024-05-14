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Футбол

В компании цыпочек: Бекхэм показал, как ухаживает за своим хозяйством

Англичанин с пользой проводит футбольную пенсию.
Сегодня, 12:49
Дэвид Бекхэм / Getty Images
Дэвид Бекхэм / Getty Images

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм опубликовал новое видео в соцсетях, где показал свой огород.

Англичанин на ролике выпустил на прогулку своих кур, которые послушно последовали за ним, а после сидел на траве и любовался ими.

Напомним, звездный футболист уже более десяти лет находится на пенсии, занимаясь продолжительное время развитием Интер Майами, где он является совладельцем клуба.

После 13 туров МЛС команда Дэвида занимает первое место в таблице, набрав 27 очков.

Ранее сообщалось, что Икарди показал свое домашнее хозяйство.

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