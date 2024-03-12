Петух и курочки: Икарди показал свое домашнее хозяйство

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди наслаждается свободным временем, пока нет матчей турецкого клуба.

Возлюбленная аргентинца Ванда Нара опубликовала видео, как футболист занимается домашним хозяйством.

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Икарди нежно обращается с курицами, которые под присмотром петуха.

Ранее возлюбленная Роналду похвасталась своими умениями в тренажерном зале.

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