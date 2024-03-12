Петух и курочки: Икарди показал свое домашнее хозяйство
Аргентинец любит животных.
Нападающий Галатасарая Мауро Икарди наслаждается свободным временем, пока нет матчей турецкого клуба.
Возлюбленная аргентинца Ванда Нара опубликовала видео, как футболист занимается домашним хозяйством.
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Икарди нежно обращается с курицами, которые под присмотром петуха.
Ранее возлюбленная Роналду похвасталась своими умениями в тренажерном зале.
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