Легенда Манчестер Юнайтед стал басистом британской рок-группы
Гари Невилл принял участие в промо нового тура The Reytons.
Бывший игрок Манчестер Юнайтед Гари Невилл став басистом британской рок-группы The Reytons.
Легендарный футболист принял участие в промо-ролике группы к новому туру, в котором и стал новым членом коллектива.
По сюжету, Невилл пришел на прослушивание The Reytons, которые искали замену травмировавшемуся басисту. Экс-футболисту пришлось станцевать, выпить пива и продемонстрировать другие свои таланты.
А после того, как оказалась, что Гари никогда не играл на бас-гитаре, его мгновенно приняли в группу.
Ранее также сообщалось, что Реал намерен приобрести ряд звезд АПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!