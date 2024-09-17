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Футбол

Легенда Манчестер Юнайтед стал басистом британской рок-группы

Гари Невилл принял участие в промо нового тура The Reytons.
Сегодня, 19:50
Гари Невилл / Getty Images
Гари Невилл / Getty Images

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Гари Невилл став басистом британской рок-группы The Reytons.

Легендарный футболист принял участие в промо-ролике группы к новому туру, в котором и стал новым членом коллектива.

По сюжету, Невилл пришел на прослушивание The Reytons, которые искали замену травмировавшемуся басисту. Экс-футболисту пришлось станцевать, выпить пива и продемонстрировать другие свои таланты.

А после того, как оказалась, что Гари никогда не играл на бас-гитаре, его мгновенно приняли в группу.

Ранее также сообщалось, что Реал намерен приобрести ряд звезд АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гари Невилл

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