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Футбол

Клуб АПЛ не пустил легенду Манчестер Юнайтед на свой стадион

Ноттингем обиделся на Гари Невилла.
25 мая, 00:53       Автор: Андрей Безуглый
Гари Невилл / Getty Images
Гари Невилл / Getty Images

Ноттингем Форест запретил Гари Невиллу посетить матч последнего тура АПЛ против Челси.

Свое решение клуб объяснил предвзятым отношением со стороны эксперта.

Ранее Невилл раскритиковал владельца клуба Евангелоса Маринакиса, который после матча с Лестером выбежал на поле и поссорился с главным тренером Нуну Эшпириту Санту.

Сам же эксперт заявил, что впервые сталкивается с подобным ограничением за все 14 лет своей экспертной карьеры.

Отметим, что после случившегося Sky Sport поддержал своего сотрудника, но и принес официальные извинения клуба.

Также ранее сообщалось, что Арсенал намерен попытаться "ограбить" Баварию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гари Невилл Ноттингем Форест

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