Реал нацелился сразу на целый ряд звезд АПЛ

Трент Александер-Арнольд, Родри и Уильям Салиба/Кристиан Ромеро попали на радар Переса.

Мадридский Реал имеет огромные планы на следующее летнее трансферное окно, утверждает Independent.

Президент клуба Флорентино Перес считает, что с приходом Мбаппе в клубе началась новая эра "галактикос", а потому нужно держать марку.

Следующим летом Реал попробует заполучить сразу троих звезд АПЛ.

Речь идет о защитнике Ливерпуля Тренте Александере-Арнольде, опорнике Сити Родри и кого из пары защитников Уильям Салиба и Кристиан Ромеро.

У Трента летом заканчивается контракт с клубом, потому его можно попробовать пригласить свободным агентом. Сити пытается в срочном порядке перезаключить контракт с Родри, а Салиба и Ромеро в любом случае будут стоить Реалу немалых денег.

Ранее также Родри заявил, что игроки близки к забастовке.

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