Реал нацелился сразу на целый ряд звезд АПЛ
Мадридский Реал имеет огромные планы на следующее летнее трансферное окно, утверждает Independent.
Президент клуба Флорентино Перес считает, что с приходом Мбаппе в клубе началась новая эра "галактикос", а потому нужно держать марку.
Следующим летом Реал попробует заполучить сразу троих звезд АПЛ.
Речь идет о защитнике Ливерпуля Тренте Александере-Арнольде, опорнике Сити Родри и кого из пары защитников Уильям Салиба и Кристиан Ромеро.
У Трента летом заканчивается контракт с клубом, потому его можно попробовать пригласить свободным агентом. Сити пытается в срочном порядке перезаключить контракт с Родри, а Салиба и Ромеро в любом случае будут стоить Реалу немалых денег.
Ранее также Родри заявил, что игроки близки к забастовке.
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