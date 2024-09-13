Родри: Выиграть Золотой мяч - моя мечта, это источник гордости

Хавбек Манчестер Сити и сборной Испании Родри считается одним из фаворитов в борьбе за Золотой мяч-2024.

И сам 28-летний футболист не скрывает своего желания выиграть главную индивидуальную награду в футболе.

"Да, конечно, для меня это была бы мечта. Многие люди говорят, что если Родри выиграет, то как, например, Андрес Иньеста или Хави не выиграли?", - цитирует игрока ESPN.

"Отчасти я согласен. Это были игроки, ознаменовавшие эпоху, одни из лучших в истории. Но верно также и то, что они были частью поколения, в которое входили Лионель Месси и Криштиану Роналду".

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"Но победа в этой борьбе стала бы источником гордости для меня и для моей страны. Наличие представителя Испании, способного выиграть Золотой мяч, обогащает всех".

"В Испании мы все знаем, потому что у нас есть только один победитель, что последним был Луис Суарес много лет назад. Я, конечно, не видел его и мало что о нем знаю, но это шок, что, возможно, в одной из лучших стран в истории с точки зрения футбола не так много игроков, которые выиграли Золотой мяч".

"Но футбол такой. На протяжении многих лет были великие игроки, но я думаю, что Испания заслуживает одного, потому что у нас есть несколько великих игроков, которые творят историю с клубами, историю со странами".

Ранее одноклубник Родри Кевин Де Брюйне признался, почему он не хочет быть капитаном Манчестер Сити.

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