Легенда Манчестер Юнайтед пополнил Зал славы АПЛ

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл был введен в Зал славы АПЛ.

Церемония состоялась на Олд Траффорд перед матчем с Брентфордом. Брайан Робсон лично вручил Невиллу памятную медаль.

Напомним, что англичанин провел всю карьеру в Манчестер Юнайтед, с которым восемь раз стал чемпионом Англии и дважды выиграл Лигу чемпионов.

На следующей неделе объявят имя второго футболиста, который также будет введен в Зал славы.

На второе место претендуют Сол Кэмпбелл, Майкл Кэррик, Джермейн Дефо, Патрис Эвра, Сеск Фабрегас, Лес Фердинанд, Робби Фаулер, Эден Азар, Майкл Оуэн, Тедди Шерингем, Давид Сильва, Яя Туре, Эдвин ван дер Сар и Неманя Видич.

Напомним, что накануне Манчестер Юнайтед зрелищно обыграл Брайтон.

