Манчестер Юнайтед выиграл третий матч подряд, обыграв Брайтон

В субботу, 25 октября, Манчестер Юнайтед принимал на Олд Траффорд Брайтон.

Хозяева традиционно попробовали надавить на первых минутах, но Брайтон справился и почти сумел забить, но Уэлбек не переиграл Ламменса.

После этого Юнайтед надавил еще сильнее, и вскоре Кунья точным ударом в нижний угол открыл счет. А еще через 10 минут Каземиро решился на дальний удар, и мяч рикошетом от защитника влетел в ворота.

Со стартом второго тайма манкунианцы снова попытались быстро забить, но Вербрюгген взял удар Фернандеша, однако вскоре бельгице был бессилен против удара Мбемо, который довел счет до 3:0.

К концу тайма Брайтон бросил вперед все силы, и сумел отыграть один мяч - Уэлбек со стандарта переиграл Ламменса. А уже в компенсированное время Костулас забил еще раз после углового. Последние пять минут вышли очень жаркими, но удача была на стороне хозяев. Мбемо получил долгий пас с центра поля и расстрелял ворота Вербрюггена.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брайтон девятого тура чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед - Брайтон 4:2

Голы: Кунья, 24, Каземиро, 34, Мбемо, 61, 90+7 - Уэлбек, 74, Костулас, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 1,13 - 1,07

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 13 - 17

Удары в створ: 9 - 5

Угловые: 1 - 6

Фолы: 4 -13

