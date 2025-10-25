Манчестер Юнайтед выиграл третий матч подряд, обыграв Брайтон
В субботу, 25 октября, Манчестер Юнайтед принимал на Олд Траффорд Брайтон.
Хозяева традиционно попробовали надавить на первых минутах, но Брайтон справился и почти сумел забить, но Уэлбек не переиграл Ламменса.
После этого Юнайтед надавил еще сильнее, и вскоре Кунья точным ударом в нижний угол открыл счет. А еще через 10 минут Каземиро решился на дальний удар, и мяч рикошетом от защитника влетел в ворота.
Со стартом второго тайма манкунианцы снова попытались быстро забить, но Вербрюгген взял удар Фернандеша, однако вскоре бельгице был бессилен против удара Мбемо, который довел счет до 3:0.
К концу тайма Брайтон бросил вперед все силы, и сумел отыграть один мяч - Уэлбек со стандарта переиграл Ламменса. А уже в компенсированное время Костулас забил еще раз после углового. Последние пять минут вышли очень жаркими, но удача была на стороне хозяев. Мбемо получил долгий пас с центра поля и расстрелял ворота Вербрюггена.
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брайтон девятого тура чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Брайтон 4:2
Голы: Кунья, 24, Каземиро, 34, Мбемо, 61, 90+7 - Уэлбек, 74, Костулас, 90+2
Ожидаемые голы (xG): 1,13 - 1,07
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 13 - 17
Удары в створ: 9 - 5
Угловые: 1 - 6
Фолы: 4 -13
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!