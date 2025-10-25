iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед выиграл третий матч подряд, обыграв Брайтон

Новички манкунианцев отлично себя проявили.
Сегодня, 21:25       Автор: Андрей Безуглый
Манчестер Юнайтед - Брайтон / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Брайтон / Getty Images

В субботу, 25 октября, Манчестер Юнайтед принимал на Олд Траффорд Брайтон.

Хозяева традиционно попробовали надавить на первых минутах, но Брайтон справился и почти сумел забить, но Уэлбек не переиграл Ламменса.

После этого Юнайтед надавил еще сильнее, и вскоре Кунья точным ударом в нижний угол открыл счет. А еще через 10 минут Каземиро решился на дальний удар, и мяч рикошетом от защитника влетел в ворота.

Со стартом второго тайма манкунианцы снова попытались быстро забить, но Вербрюгген взял удар Фернандеша, однако вскоре бельгице был бессилен против удара Мбемо, который довел счет до 3:0.

К концу тайма Брайтон бросил вперед все силы, и сумел отыграть один мяч - Уэлбек со стандарта переиграл Ламменса. А уже в компенсированное время Костулас забил еще раз после углового. Последние пять минут вышли очень жаркими, но удача была на стороне хозяев. Мбемо получил долгий пас с центра поля и расстрелял ворота Вербрюггена.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брайтон девятого тура чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед - Брайтон 4:2
Голы: Кунья, 24, Каземиро, 34, Мбемо, 61, 90+7 - Уэлбек, 74, Костулас, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 1,13 - 1,07
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 13 - 17
Удары в створ: 9 - 5
Угловые: 1 - 6
Фолы: 4 -13

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Брайтон

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед нацелились на молодого полузащитника Баварии Манчестер Юнайтед нацелились на молодого полузащитника Баварии
Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на трансфер следующим летом Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на трансфер следующим летом
Манчестер Юнайтед сенсационно одолел Ливерпуль на Энфилде Манчестер Юнайтед сенсационно одолел Ливерпуль на Энфилде
"Мы не в состоянии с ними конкурировать": владелец Брайтона прокомментировал трансферы клуба "Мы не в состоянии с ними конкурировать": владелец Брайтона прокомментировал трансферы клуба

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Формула 122:05
Гран-при Мексики: Норрис стал быстрыйшим в третьей практике
Европа21:25
Манчестер Юнайтед выиграл третий матч подряд, обыграв Брайтон
Европа21:00
Наполи возглавил Серию А после уверенной победы над Интером
Европа20:00
Хакими и Дуэ принес победу ПСЖ в матче с Брестом
Украина19:59
Полесье легко разгромило новичка чемпионата
НБА19:31
Адетокумбо удивил НБА рекордными результатами в первых двух матчах
Европа19:25
Бавария повторила рекорд Милана в топ-5 лигах
Европа19:10
Без сюрпризов. Реал объявил заявку на Эль Класико
Европа18:59
Сандерленд на последних минутах вырвал победу у Челси
Формула 118:48
Ферстаппен объяснил, что отличает его от Норриса и Пиастри в борьбе за титул
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK