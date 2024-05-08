Легендарный футболист Манчестер Юнайтед стал моделью для бренда деловой одежды

Невилл решил попробовать свои силы в новой сфере.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл поучаствовал в рекламе британского бренда одежды.

Англичанин снялся в короткой рекламе, где показал несколько образов в разных видах деловой одежды.

Отметим, Hawes & Curtis — британский бренд рубашек, специализирующийся на изысканном пошиве одежды и аксессуаров для мужчин и женщин.

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Основанная в 1913 году Ральфом Хоузом и Джорджем Фредериком Кертисом, марка по-прежнему предлагает исключительное качество, инновации, выдающуюся ценность и неподвластный времени стиль. Бренд был награжден четырьмя Королевскими грамотами.

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