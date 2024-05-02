Легенда МЮ - о работе тренером: Я вообще не понимал, что происходит

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл высказался о работе тренером в Валенсии.

"Через пару месяцев после начала работы, помню, однажды утром посмотрел на себя в зеркало и подумал, что у меня болезненный вид.

Помню, мы трижды играли с Атлетиком: в четвертьфинале Лиги Европы и в чемпионате. Командой руководил Эрнесто Вальверде. Он использовал другую систему игры, нежели я предполагал, а потом поменял ее посреди матча. Помню, как подумал, что я и близко не на его уровне.

Я чувствовал, что очень сильно уступаю ему, поскольку мне было сложно управлять и наблюдать за игрой с края поля, особенно в сравнении с тем, как все видно с трибуны".

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"С бровки ты видишь только ноги футболистов, и я не представляю, как можно думать о тактике, как можно подмечать различные вещи. Помню, что вообще не понимал, что происходит.

Встретившись с Вальверде, я впервые почувствовал, что далек от нужного уровня. А потом я встречался с Диего Симеоне, и в тот день мне казалось, что он громит меня во всех отношениях: своей тактикой, своим запугиванием и манерой поведения", – сказал англичанин в подкасте Stick to Football.

Напомним, Невилл проработал в Валенсии всего четыре месяца, успев 28 матчей одержать всего 10 побед.

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