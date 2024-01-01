Невилл раскритиковал МЮ за селекционную политику

Гари Невилл остался очень недоволен последними новостями из стана МЮ.

Сразу несколько источников сообщили, что клуб готовится предложить новые контракты Рафаэлю Варану и Виктору Линделефу.

Невилл считает, что подобный шаг - серьезный провал в селекционной политике клуба.

"Я обеспокоен, если Юнайтед хочет продлить контракт с Линделефом и Вараном (на условиях сокращения). Мы должны начать все с начала.

Эти футболисты ни в коем случае не являются плохими игроками, но всем внутри и за пределами клуба необходимо дать понять, что команда не собирается мириться с тем уровнем, который наблюдался в последние несколько лет", - написал экс-игрок МЮ в Твиттере.

Ранее также сообщалось, что Челси намерен перехватить трансферную цель манкунианцев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!