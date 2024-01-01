iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси попробует перехватить игрока у своих конкурентов

"Синие" начали переговоры с Жан-Клером Тодибо.
Сегодня, 17:18
Жан-Клер Тодибо / Getty Images
Жан-Клер Тодибо / Getty Images

Челси начал переговоры с Жан-Клером Тодибо, пишет журналист Санти Ауна.

Напомним, что французский защитник также интересен МЮ и Тоттенхэму. Ранее также сообщалось, что "шпоры" также начали переговоры с игроком.

Тодибо возглавляет шорт-лист "синих" на это окно, потому клуб попытается быстро его подписать в первые же дни января.

При этом Ницца не хотела бы продавать Тодибо зимой, однако вряд ли сможет отказаться, если предложение Челси будет огромным.

Ранее также сообщалось, что Айнтрахт подписал хавбека МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси жан-клер тодибо

Статьи по теме

Силва - о победе над Лутоном: Я просто не хотел проводить Новый год так, как Рождество Силва - о победе над Лутоном: Я просто не хотел проводить Новый год так, как Рождество
Каррагер считает продажу Галлахера огромной ошибкой Каррагер считает продажу Галлахера огромной ошибкой
Почеттино - о матче с Лутоном: В этом матче было много положительных вещей для Челси Почеттино - о матче с Лутоном: В этом матче было много положительных вещей для Челси
Тоттенхэм готов выкупить у Челси полузащитника Тоттенхэм готов выкупить у Челси полузащитника
Помочь журналистам

Видео

Марлос, Де Хеа и чемпион мира из Германии: сборная свободных агентов
Марлос, Де Хеа и чемпион мира из Германии: сборная свободных агентов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа18:41
Ливерпуль рассматривает звезду ПСЖ в качестве замены Салаху
Европа18:17
Брентфорд определился с ценником на свою главную звезду
Бокс18:15
Джервонта Дэвис стал полноценным чемпионом WBA в легком весе
Теннис17:49
Ястремская завершила выступления на турнире в Брисбене
Формула 117:47
Заубер объявил, под каким названием будет выступать в сезонах-2024 и 2025
Европа17:25
ПСЖ объявил о покупке бразильского защитника
Европа17:18
Челси попробует перехватить игрока у своих конкурентов
Бокс16:30
Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию для подготовки к бою с Усиком
Бокс15:59
"Будет большая битва": Промоутер Фьюри поделился ожиданиями от поединка с Усиком
Европа15:40
Русин отличился дебютным голом за Сандерленд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK