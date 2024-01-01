Челси попробует перехватить игрока у своих конкурентов

Челси начал переговоры с Жан-Клером Тодибо, пишет журналист Санти Ауна.

Напомним, что французский защитник также интересен МЮ и Тоттенхэму. Ранее также сообщалось, что "шпоры" также начали переговоры с игроком.

Тодибо возглавляет шорт-лист "синих" на это окно, потому клуб попытается быстро его подписать в первые же дни января.

При этом Ницца не хотела бы продавать Тодибо зимой, однако вряд ли сможет отказаться, если предложение Челси будет огромным.

Ранее также сообщалось, что Айнтрахт подписал хавбека МЮ.

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