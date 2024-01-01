Айнтрахт объявил о переходе полузащитника Манчестер Юнайтед

Донни ван де Бек продолжит карьеру в немецком клубе на правах аренды.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек официально пополнил состав франкфуртского Айнтрахта.

Пресс-служба немецкого клуба сообщила о переходе 26-летнего футболиста на правах аренды до конца текущего сезона. Также в соглашении предусмотрена возможность выкупа игрока.

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Подписать нидерландского хавбека на постоянной основе Айнтрахт сможет за 11 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусов. Кроме того, МЮ получит от "орлов" плату за саму аренду.

Отметим, что в нынешнем сезоне ван де Бек принял участие всего в двух матчах в составе манкунианцев, суммарно проведя на поле 21 минуту.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед продлил контракт центрбека, активировав прописанную опцию.

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