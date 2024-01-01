iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Айнтрахт объявил о переходе полузащитника Манчестер Юнайтед

Донни ван де Бек продолжит карьеру в немецком клубе на правах аренды.
Сегодня, 14:35
Донни ван де Бек / eintracht.de
Донни ван де Бек / eintracht.de

Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек официально пополнил состав франкфуртского Айнтрахта.

Пресс-служба немецкого клуба сообщила о переходе 26-летнего футболиста на правах аренды до конца текущего сезона. Также в соглашении предусмотрена возможность выкупа игрока.

Читай также: МЮ намерен сохранить защитника, потерявшего "железное" место в старте

Подписать нидерландского хавбека на постоянной основе Айнтрахт сможет за 11 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусов. Кроме того, МЮ получит от "орлов" плату за саму аренду.

Отметим, что в нынешнем сезоне ван де Бек принял участие всего в двух матчах в составе манкунианцев, суммарно проведя на поле 21 минуту.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед продлил контракт центрбека, активировав прописанную опцию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы манчестер юнайтед Айнтрахт Франкфурт Донни ван де Бек

Статьи по теме

ПСЖ объявил о покупке бразильского защитника ПСЖ объявил о покупке бразильского защитника
МЮ намерен сохранить защитника, потерявшего "железное" место в старте МЮ намерен сохранить защитника, потерявшего "железное" место в старте
Манчестер Юнайтед продлил контракт центрбека, активировав прописанную опцию Манчестер Юнайтед продлил контракт центрбека, активировав прописанную опцию
Вице-чемпион МЛС объявил о подписании бывшего капитана сборной Франции Вице-чемпион МЛС объявил о подписании бывшего капитана сборной Франции
Помочь журналистам

Видео

Марлос, Де Хеа и чемпион мира из Германии: сборная свободных агентов
Марлос, Де Хеа и чемпион мира из Германии: сборная свободных агентов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа18:41
Ливерпуль рассматривает звезду ПСЖ в качестве замены Салаху
Европа18:17
Брентфорд определился с ценником на свою главную звезду
Бокс18:15
Джервонта Дэвис стал полноценным чемпионом WBA в легком весе
Теннис17:49
Ястремская завершила выступления на турнире в Брисбене
Формула 117:47
Заубер объявил, под каким названием будет выступать в сезонах-2024 и 2025
Европа17:25
ПСЖ объявил о покупке бразильского защитника
Европа17:18
Челси попробует перехватить игрока у своих конкурентов
Бокс16:30
Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию для подготовки к бою с Усиком
Бокс15:59
"Будет большая битва": Промоутер Фьюри поделился ожиданиями от поединка с Усиком
Европа15:40
Русин отличился дебютным голом за Сандерленд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK