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МЮ намерен сохранить защитника, потерявшего "железное" место в старте

Манкунианцы хотят продлить с Рафаэлем Вараном контракт, но на ухудшенных для него условиях.
Сегодня, 17:24
Рафаэль Варан / Getty Images
Рафаэль Варан / Getty Images

Манчестер Юнайтед сменил свою позицию касаемо центрбэка команды Рафаэля Варана.

Как сообщает журналист издания Daily Mail Мэтт Хьюз, манкунианцы намерены сохранить француза в своем составе.

Несмотря на то, что в клубе отказались активировать опцию автоматического продления контракта, которая была у них в распоряжении руководство все еще хочет подписать новый договор.

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Проблема лишь в том, что МЮ хочет сократить зарплату Варана. Боссы "красных дьяволов" считают, что 340 тысяч фунтов в неделю, которые сейчас получает Рафаэль - неоправданно большая сумма, учитывая историю его травм и будут искать способы убедить игрока пойти на сокращение.

Отметим, что с завтрашнего дня у футболиста остается полгода по текущему договору, что позволяет ему без ведома клуба вести переговоры с любой неанглийской командой и перейти туда летом в качестве свободного агента.

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