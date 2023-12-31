МЮ намерен сохранить защитника, потерявшего "железное" место в старте
Манчестер Юнайтед сменил свою позицию касаемо центрбэка команды Рафаэля Варана.
Как сообщает журналист издания Daily Mail Мэтт Хьюз, манкунианцы намерены сохранить француза в своем составе.
Несмотря на то, что в клубе отказались активировать опцию автоматического продления контракта, которая была у них в распоряжении руководство все еще хочет подписать новый договор.
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Проблема лишь в том, что МЮ хочет сократить зарплату Варана. Боссы "красных дьяволов" считают, что 340 тысяч фунтов в неделю, которые сейчас получает Рафаэль - неоправданно большая сумма, учитывая историю его травм и будут искать способы убедить игрока пойти на сокращение.
Отметим, что с завтрашнего дня у футболиста остается полгода по текущему договору, что позволяет ему без ведома клуба вести переговоры с любой неанглийской командой и перейти туда летом в качестве свободного агента.
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