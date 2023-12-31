МЮ намерен сохранить защитника, потерявшего "железное" место в старте

Манкунианцы хотят продлить с Рафаэлем Вараном контракт, но на ухудшенных для него условиях.

Манчестер Юнайтед сменил свою позицию касаемо центрбэка команды Рафаэля Варана.

Как сообщает журналист издания Daily Mail Мэтт Хьюз, манкунианцы намерены сохранить француза в своем составе.

Несмотря на то, что в клубе отказались активировать опцию автоматического продления контракта, которая была у них в распоряжении руководство все еще хочет подписать новый договор.

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Проблема лишь в том, что МЮ хочет сократить зарплату Варана. Боссы "красных дьяволов" считают, что 340 тысяч фунтов в неделю, которые сейчас получает Рафаэль - неоправданно большая сумма, учитывая историю его травм и будут искать способы убедить игрока пойти на сокращение.

Отметим, что с завтрашнего дня у футболиста остается полгода по текущему договору, что позволяет ему без ведома клуба вести переговоры с любой неанглийской командой и перейти туда летом в качестве свободного агента.

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