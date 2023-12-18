Варан надеется на продление контракта с Манчестер Юнайтед, несмотря на ошибку при объявлении

Во время трансфера защитника клуб неправильно сообщил о сроках соглашения.

Рафаэль Варан надеется на то, что Манчестер Юнайтед решит использовать опцию продления его контракта еще на год, сообщает Manchester Evening News.

Когда манкунианцы приобрели француза летом 2021 года, клуб сообщил всем неверную информацию - было объявлено, что контракт защитника рассчитан до лета 2025 года с опцией продления на год.

Однако на самом деле соглашение с 30-летним игроком рассчитано до лета 2024 года.

Но Варан может не получить желаемое, так как была информация, что главный тренер МЮ Эрик тен Хаг намерен продать игрока в январе.

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Стоит отметить, что схожая ситуация произошла в июле 2020 года с Неманьей Матичем. В итоге сербский хавбек покинул Манчестер летом 2022 года на правах свободного агента, отказавшись использовать опцию продления на год.

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