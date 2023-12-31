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Манчестер Юнайтед продлил контракт центрбека, активировав прописанную опцию

"Красные дьяволы" не захотели бесплатно терять игрока, который в январе мог подписать с любой командой предварительное соглашение.
Сегодня, 11:37
Виктор Линделеф / Getty Images
Виктор Линделеф / Getty Images

Манчестер Юнайтед продлил действующий контракт Виктора Линделефа, сообщает The Athletic.

По информации источника, манкунианцы решили воспользоваться опцией продления на год, которая была прописана в контракте 29-летнего шведа. Теперь соглашение действует до лета 2025 года.

Юнайтед мог потерять игрока бесплатно, ведь уже в январе защитник имел право подписать предварительный контракт с любой командой.

В нынешнем сезоне Виктор Линделеф принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он сумел отличиться одним голом и одной результативной передачей.

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Ценнтрбек присоединился к МЮ летом 2017 года, перейдя из Бенфики за 35 миллионов евро.

Напомним, что Виктор Линделеф не сумел помочь своей команде в матче против Ноттингем Форест, который завершился поражением 1:2.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Виктор Линделеф

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