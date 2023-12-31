Манчестер Юнайтед продлил контракт центрбека, активировав прописанную опцию
Манчестер Юнайтед продлил действующий контракт Виктора Линделефа, сообщает The Athletic.
По информации источника, манкунианцы решили воспользоваться опцией продления на год, которая была прописана в контракте 29-летнего шведа. Теперь соглашение действует до лета 2025 года.
Юнайтед мог потерять игрока бесплатно, ведь уже в январе защитник имел право подписать предварительный контракт с любой командой.
В нынешнем сезоне Виктор Линделеф принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он сумел отличиться одним голом и одной результативной передачей.
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Ценнтрбек присоединился к МЮ летом 2017 года, перейдя из Бенфики за 35 миллионов евро.
Напомним, что Виктор Линделеф не сумел помочь своей команде в матче против Ноттингем Форест, который завершился поражением 1:2.
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