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Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед: результат матча

Зато Маркус Рэшфорд наконец забил.
Сегодня, 21:33
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В субботу, 30 декабря, Ноттингем принимал дома Манчестер Юнайтед.

Первый тамй был довольно унылым, особенно для фанатов МЮ. 6-1 по ударам в пользу хозяев и в целом Ноттингем выглядел куда более уверенной и слаженной командой.

Во втором тайме обе команды прибавили, МЮ обстрелял штангу Тернера, а "лесники" в ответ открыли счет стараниями Домингеса. Довольно неожиданно счет сравнял Маркус Рэшфорд, но надежды гостей на камбек похоронил Морган Гиббс-Уайт, установшвий окончательный счет.

Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 20-го тура чемпионата Англии

Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Домингес, 64, Гиббс-Уайт, 82 - Рэшфорд, 78

Ожидаемые голы (xG): 0.92 - 0.72
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 8 - 10
Удары в створ: 2 - 5
Угловые: 4 - 5
Фолы: 9 - 11
Атаки: 90 - 110

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Ноттингем Форест

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