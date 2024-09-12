Кроос, Коноплянка и еще шесть игроков, завершивших карьеру в 2024 году

ISPORT рассказывает о футболистах, которые решили повесить бутсы на гвоздь и посвятить себя другим делам.

Каждый год футбол теряет великих исполнителей и 2024 год не стал исключением.

Сезон-2023/24 стал последним для целого ряда игроков, которые заняли свое место в истории спорта. Кому-то удалось достичь небывалых высот, кто-то просто продолжит жить в сердцах фанатов.

И хотя им не смену приходят молодые таланты, которые, возможно, смогут их затмить, это не отменяет факта завершения выдающихся карьер. Поэтому ISPORT решил вспомнить восемь футболистов, чьи карьеры завершились в 2024 году.

Тони Кроос

Возраст: 34 года

Гражданство: Германия

Последний клуб: Реал Мадрид

Статистика: 754 матча, 73 гола, 166 ассистов, 97 ЖК, 2 КК

За сборную: 114 матчей, 17 голов, 21 ассист, 9 ЖК

Хочется начать с игрока, который своим решением уйти из футбола в таком возрасте шокировал многих поклонников, если не всех.

Странно, но о Тони Кроосе никогда не говорили много. Он попадал в заголовки, когда уходил из Баварии в Реал (а мог оказаться и в Манчестер Юнайтед, о чем он сам рассказывал),когда становился чемпионом мира. Но во времена выступлений за "сливочных" он всегда был где-то в стороне, прожектор светил на других игроков.

Он же тихо выполнял свою работу, за которую его никто никогда не критиковал. Его трио с Лукой Модричем и Каземиро навсегда вошло в историю футбола как одно из величайших среди полузащитников. А сколько трофеев они вместе выиграли...

Тони Кроос / Источник: Getty Images

Можно долго перечислять все заслуги Тони и задаваться вопросом, почему он не остался на еще один сезон, который он наверняка провел бы на привычном первоклассном уровне.

Но вместо этого можно просто порадоваться, что мы в "прямом эфире" наблюдали за этой великой карьерой. А может напоследок ему еще и Золотой мяч дадут?

Войцех Щесны

Возраст: 34 года

Гражданство: Польша

Последний клуб: Ювентус

Статистика: 548 матчей, 559 пропущенных голов, 210 "сухих" матчей, 21 ЖК, 2 КК

За сборную: 84 матча, 83 пропущенных голов, 34 "сухих" матчей, 2 ЖК, 1 КК

Случай с Войцехом Щесны напоминает предыдущий пример в плане своей неожиданности.

Став ненужным Ювентусу, клуб и вратарь договорились о расторжении контракта, после чего поляк... ушел из футбола.

Казалось бы, 34 года, "детский" возраст по меркам вратарей, но Щесны подумал иначе - он захотел уйти. Хотя он вполне мог отыграть на +- высоком уровне еще лет пять.

Как это бывает с вратарями, Щесны по-настоящему раскрылся в зрелом возрасте. В стартовые годы карьеры в Арсенале он не считался надежным голкипером, который способен застолбить за собой место в рамке на годы вперед. Да, он получил Золотую перчатку АПЛ в 2014 году, но казалось, что в Лондоне ему что-то мешает.

Все изменил переезд в Италию в 2015 году, когда он присоединился к Роме. Вот там он и начал раскрывать свой потенциал, который привел его в Турин, где он провел семь лет своей карьеры.

Войцех Щесны / Источник: Getty Images

Войцех успел задеть успешный период "старой синьоры", трижды выиграв Серию А, столько же раз подняв над головой Кубок и дважды - Суперкубок Италии.

Но в 2024 году руководство клуба решило обновить состав, в том числе вратарскую позицию. Щесны тоже решил кое-что обновить - теперь на его странице на Transfermarkt висит надпись "Завершил карьеру".

Фил Джонс

Возраст: 32 года

Гражданство: Англия

Последний клуб: Манчестер Юнайтед

Статистика: 288 матчей, 6 голов, 9 ассистов, 36 ЖК.

За сборную: 27 матчей, 1 ассист, 2 ЖК

История Фила Джонса получилась довольно-таки грустной.

На старте карьеры он считался одним из самых перспективных центрбеков Англии и мира. Не зря ведь в 2011 году Манчестер Юнайтед выложил за него Блэкберну 19,3 миллиона евро.

Если сэр Алекс Фергюсон видел в игроке что-то, то практически всегда можно было быть уверенным - из него получится самая настоящая звезда.

По сути, так оно бы и произошло, если бы не одно очень большое "но" - травмы. В своем первом сезоне на Олд Траффорд англичанин еще держался здоровым, но начиная с сезона-2012/13 он настолько часто начал травмироваться, что при входе в лазарет можно было бы повесить его портрет с надписью "Самый преданный посетитель".

Фил Джонс и Харри Кейн / Источник: Getty Images

Любовь фанатов постепенно сменилась гневом. Они считали, что футболист мало что делает, чтобы оставаться здоровым, но это не так - Джонс рассказывал на что он шел, чтобы держать себя в тонусе. Но этого все равно было мало.

К тому же, фанаты не понимали, почему клуб продолжает продлевать контракт с защитником, которого они видят на поле пару раз в год. Эта история завершилась год назад, когда Юнайтед не стал продлевать Фила и тот целый год просидел без клуба.

Но он времени зря не терял: уже поработал помощником тренера в академии "красных дьяволов", после чего получил тренерскую лицензию. Кто знает, может в будущем мы станем свидетелями новой звезды среди тренеров?

Пепе

Возраст: 41 год

Гражданство: Португалия

Последний клуб: Порту

Статистика: 737 матчей, 42 гола, 36 ассистов, 185 ЖК, 15 КК

За сборную: 141 матч, 8 голов, 4 ассиста, 25 ЖК, 2 КК

Кеплер Лаверан Лима Феррейра, он же Пепе, всегда будет ассоциироваться у фанатов с агрессией, грубостью и красными карточками.

Такое резюме он заслужил не просто так - играя за Реал, он наводил страх на оппонентов не только своим внешним видом, но и игрой. Форварды всегда могли быть уверены, что с поля они уйдут с парой синяков и ссадин.

Впрочем, это не помешало центрбеку завоевать любовь мадридских фанатов. Он и его партнер по центру обороны Серхио Рамос часто были причиной того, что матчи с Барселоной завершались не в равных составах. И именно тогда Эль Класико было на пике своего накала.

Пепе и Лионель Месси / Источник: Getty Images

Интересно, что с возрастом португалец, родившийся в Бразилии, стал спокойнее, более сдержанным. Хотя временами он все же вспоминал свое прошлое, из-за чего страдала его команда.

И что более удивительно, за прошедший год Пепе умудрился установить несколько возрастных рекордов Лиги чемпионов и Евро. Еще более странно звучит рекорд, связанный с тем, что теперь он является самым возрастным автором гола главного еврокубка.

Тьяго Алькантара

Возраст: 33 года

Гражданство: Испания

Последний клуб: Ливерпуль

Статистика: 487 матчей, 48 голов, 63 ассиста, 65 ЖК, 1 КК

За сборную: 46 матчей, 2 гола, 9 ассистов, 4 ЖК

Так уж получается, что в нашем списке пока что оказывают те, кто, по идее, мог еще играть и играть (за исключением Пепе). Но у каждого из них были свои причины повесить бутсы на гвоздь.

Так произошло и с Тьяго Алькантарой, который стал братом Фила Джонса по несчастью. Хотя стоит отметить, что испанцу все же повезло куда больше своего коллеги.

Будучи воспитанником Барселоны, хавбеку пророчили великое будущее. Еще бы, свой первый полноценный сезон за каталонцев он провел под руководством Пепа Гвардиолы, который видел в игроке нечто особенное.

Поэтому никто не удивился, что Тьяго последовал за своим наставником в Мюнхен в 2013 году. Поначалу ему было сложно - уже тогда его начали доставать травмы. Но к концу 2010-х годов он стал неотъемлемой частью "ротен". И произошло это уже без Гвардиолы.

Тьяго Алькантара / Источник: Getty Images

В 2020 году Алькантара принимает решение еще раз в своей карьере сменить чемпионат, переехав в Англию, где следующие четыре года он посвятил себя Ливерпулю. Вот только это был уже не тот Тьяго, которого все помнили. В лазарете его видели чаще, чем на поле (98 матчей за четыре года тому доказательство).

Вероятно, Тьяго сам понял, что лучше остановиться прямо сейчас, лучше уже не будет. А вот навредить своему наследию он еще мог. И как Фил Джонс, Алькантара тоже решил попробовать себя в роли тренера. Посмотрим, что из этого получится.

Евгений Коноплянка

Возраст: 34 года

Гражданство: Украина

Последний клуб: ЧФР Клуж

Статистика: 432 матча, 76 голов, 64 ассиста, 42 ЖК, 2 КК

За сборную: 87 матчей, 21 гол, 15 ассистов, 9 ЖК

Все прекрасно знают, в чем были сильные стороны Евгения Коноплянки и какой навык он старался довести до идеала.

Украинец любил убегать в отрывы, смещаться с фланга в центр и наносить обводящий удар в дальний угол. Это было его визитной карточкой, но это же и сделало его предсказуемым, ведь ничего другого он не умел.

Наряду с Андреем Ярмоленко Коноплянку считали топовым талантом своего поколения. Но в отличие от капитана Динамо, у Коно было куда меньше проблем, связанных с травмами. У него были другие трудности.

На протяжении всей своей карьеры вингер подвергался критике за плохую работоспособность, за то, что он практически никогда не помогал обороне. И если в рамках УПЛ на это еще закрывали глаза, то в Европе такое не приветствуется.

Евгений Коноплянка / Источник: Getty Images

К этому добавились проблемы с изучением иностранных языков. Неудивительно, что ни в Севилье, ни в Шальке у Евгения не задалось. И хотя у него были яркие вспышки, закрепиться в элите европейского футбола ему не удалось.

Очень странно выглядел его трансфер в Шахтер. Непонятно, зачем это было нужно "горнякам", зато вполне очевидно, в чем была выгода Коноплянки: хороший контракт и чемпионский титул.

Периоды в Краковии и ЧФР Клуж даже не хочется обсуждать - это был уже не Коноплянка, а его пародия. Сейчас Евгений пытается найти себя в мире футбольных агентов, создав свое агентство

Леонардо Бонуччи

Возраст: 37 лет

Гражданство: Италия

Последний клуб: Фенербахче

Статистика: 701 матч, 48 голов, 13 ассистов, 117 ЖК, 4 КК

За сборную: 121 матч, 8 голов, 7 ассистов, 15 ЖК, 2 КК

Леонардо Бонуччи попал в список игроков, которые умудрились поиграть как за Интер, так и за Ювентус с Миланом.

После не самой успешной части карьеры, когда он постоянно езди по арендам, он оказался в Турине, где образовал трио с Джорджо Кьеллини и Андреа Бардзальи, которое в какой-то момент даже стало эталонным для всех поклонников разбирать игру в обороне.

В 2017 году случилась командировка в Милан, о которой пожалели все. Год спустя итальянец вернулся в Ювентус, но, кажется, все уже не было, как прежде.

Леонардо Бонуччи / Источник: Getty Images

Все началось с Бардзальи, который в 2019 году завершил карьеру. Три года спустя в США уехал и Кьеллини, а в 2023 году настала очередь Бонуччи вновь прощаться с Ювентусом.

Отрезок карьеры в Унионе получился далеко не таким, каким немецкий клуб и защитник себе представляли. В январе этого года Леонардо уехал в Фенербахче, где доиграл сезон и, как оказалось, свою карьеру.

Если отбросить некоторые скандалы, то Бонуччи действительно был защитником, на которого стоит ровняться. Вместе со своими "братьями по обороне" он стал настоящей легендой Ювентуса и олицетворением едва ли не самой успешной эры клуба.

Лукаш Пищек

Возраст: 39 лет

Гражданство: Польша

Последний клуб: Гочалковице-Здруй

Статистика: 607 матчей, 50 голов, 82 ассиста, 44 ЖК, 1 КК

За сборную: 66 матчей, 3 гола, 9 ассистов, 3 ЖК

Завершаем наш список еще одним защитником, еще одним поляком.

По ходу своей карьеры в самом расцвете сил Лукаш Пищек мог пойти на повышение в топовые европейские клубы. Но защитник решил остаться в Дортмунде и стать легендой местной Боруссии, что у него получилось сделать.

Пищек в 19-летнем возрасте оказался в Германии, став игроком Герты. Сначала заиграть там ему не удалось: спустя всего месяц после трансфера он отправился в трехлетнюю аренду в Заглембе.

Затем он провел три года в составе берлинского клуба, а в 2010 году свободным агентом перебрался к "шмелям", где вскоре застолбил за собой место на правом фланге обороны.

Лукаш Пищек / Источник: Getty Images

Лукаш вместе с остальными ключевыми фигурами команды стал олицетворением Боруссии Юргена Клоппа, которая два года подряд становилась чемпионом. Еще по три раза он выигрывал Кубок и Суперкубок Германии, также один раз дойдя до финала Лиги чемпионов.

Три года назад Боруссия отпустила его в родной клуб Гочалковице-Здруй. Интересно, что в марте 2023 года он стал там играющим тренером, а 6 июня 2024 года в своем последнем матче в карьере игрок отметился голом.

Сразу после завершения карьеры Пищек вернулся в Боруссию, чтобы помогать своему экс-одноклубнику Нури Шахину тренировать команду.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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