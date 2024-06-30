Португалия - Словения: онлайн-трансляция матча Евро-2024 01.07.2024
В понедельник, 1 июля, сборные Португалии и Словении проведут матч 1/8 финала Евро-2024.
Португальцы вышли в плей-офф чемпионата Европы, выиграв группу с Турцией, Грузией и Чехией, а словенцы заняли третье место в квартете с Англией, Данией и Сербией.
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Поединок Португалия - Словения состоится во Франкфурте-на-Майне на стадионе Франкфурт Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия - Словения
Трансляция матча будет доступна в этой новости 1 июля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.
В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.
Победитель поединка между Португалией и Словенией в четвертьфинале встретится с Францией или Бельгией.
На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.
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