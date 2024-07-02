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Бавария согласовала контракт с футболистом сборной Нидерландов

Мюнхенцы решили усилиться талантливым игроком ПСЖ.
Сегодня, 19:50
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

Хавбек ПСЖ Хави Симонс близок к переходу в Баварию. Об этом сообщает журналист Фабрис Хокинс.

Игрок договорился с мюнхенским клубом о зарплате в 6 млн евро, которая может вырасти до 12 млн евро.

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В настоящее время Бавария ведет переговоры с ПСЖ, которому принадлежит Симонс. Также на игрока претендует РБ Лейпциг, где он выступал в аренде в прошлом сезоне.

Сам футболист заявил, что не хочет оставаться в стане парижан на следующий сезон. Переход может быть как в форме аренды, так и аренды с опцией выкупа, точная формула пока не определена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария РБ Лейпциг Хави Симонс

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