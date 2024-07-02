Один из лидеров Баварии согласился на переход в Манчестер Юнайтед
Де Лигт готов к переезду в английский чемпионат.
Защитник Маттейс де Лигт принял решение перейти в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Данный переход для центрбека Баварии является приоритетным, и его агент Рафаэла Пимента не ведет переговоров с другими клубами.
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Согласование личных условий не вызывает проблем. В настоящее время Бавария и МЮ обсуждают детали сделки, ожидается, что цена составит 50 млн евро плюс бонусы.
В минувшем сезоне на счету нидерландца два гола в 22-х матчах Бундеслиги.
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