Один из лидеров Баварии согласился на переход в Манчестер Юнайтед

Де Лигт готов к переезду в английский чемпионат.

Защитник Маттейс де Лигт принял решение перейти в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Данный переход для центрбека Баварии является приоритетным, и его агент Рафаэла Пимента не ведет переговоров с другими клубами.

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Согласование личных условий не вызывает проблем. В настоящее время Бавария и МЮ обсуждают детали сделки, ожидается, что цена составит 50 млн евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне на счету нидерландца два гола в 22-х матчах Бундеслиги.

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