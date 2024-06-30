Кейн - о голе Беллингема: Один из лучших в истории Англии

Англичанин в восторге от своего партнера по команде.

Нападающий сборной Англии Харри Кейн высказался о голе Джуда Беллингема в матче со Словакией (2:1).

"Нам было тяжело, но мы продолжаем идти вперед. За последнюю неделю мы проработали многие детали и решили, что нам, возможно, нужны длинные забросы.

Джуд сделал то, что делает Джуд – он помог нам выжить на турнире. Я считаю, что это один из лучших голов в истории нашей страны. Что за игрок! Это показывает, на что он способен – в решающие моменты он выходит на первый план".

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"В этом турнире нужно искать способы победить. Именно это мы и сделали сегодня. Мы знаем, что сделаем все возможное. Конечно, мы могли бы сыграть лучше, но в конечном счете все ориентировано на результат. Надеюсь, мы продолжим в том же духе и до конца турнира", – сказал футболист в интервью ITV.

Напомним, сборная Англии обыграла Словакию (2:1) в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.

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