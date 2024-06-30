Беллингем установил рекорд сборной Англии: Видео шикарного гола

В рамках 1/8 финала Евро-2024 Англия играет со Словакией.

"Три льва" спаслись благодаря голу Джуда Беллингема на 95 минуте 48 секунде матча. Это самый поздний гол Англии на чемпионатах Европы.

Беллингем пробил через себя после вбрасывания аута и скидки от Марка Геи в штрафной словаков.

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Видео гола Джуда Беллингема в ворота сборной Словакии

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