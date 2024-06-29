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Англия - Словакия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 30.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.
Сегодня, 14:50
Англия - Словакия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 / Getty Images
Англия - Словакия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 / Getty Images

В воскресенье, 30 июня, сборные Англии и Словакии встретятся в рамках 1/8 финала Евро-2024.

Англичане вышли в плей-офф чемпионата Европы, став первыми в группе с Данией, Словенией и Сербией, а словаки продолжают борьбу в турнире после третьего места в квартете с Румынией, Бельгией и Украиной.

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Поединок Англия - Словакия состоится в Гельзенкирхене на Арене АуфШальке. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Англия - Словакия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 30 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.

Победитель противостояния между Англией и Словакией в четвертьфинале встретится со Швейцарией или Италией.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

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