Англия - Словакия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 30.06.2024
В воскресенье, 30 июня, сборные Англии и Словакии встретятся в рамках 1/8 финала Евро-2024.
Англичане вышли в плей-офф чемпионата Европы, став первыми в группе с Данией, Словенией и Сербией, а словаки продолжают борьбу в турнире после третьего места в квартете с Румынией, Бельгией и Украиной.
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Поединок Англия - Словакия состоится в Гельзенкирхене на Арене АуфШальке. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Англия - Словакия
Трансляция матча будет доступна в этой новости 30 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.
В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.
Победитель противостояния между Англией и Словакией в четвертьфинале встретится со Швейцарией или Италией.
На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.
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