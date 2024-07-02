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Баскетбол

Игрока НБА арестовали за использование фейкового имени во время расследования

Невероятная история приключений Кэмерона Пэйна.
Сегодня, 21:30
Кэмерон Пэйн / Getty Images
Кэмерон Пэйн / Getty Images

Июнь был насыщенным месяцем для игрока НБА Кэмерона Пэйна.

Как сообщает TMZ, 29-летний баскетболист был арестован после того, как он неоднократно отказывался назвать полицейским свое настоящее имя во время расследования.

Согласно отчету об инциденте в полицейском управлении Скоттсдейла, Пэйн позвонил в полицию около 2:44 ночи 14 июня после того, как поссорился со своей девушкой в ​​Аризоне.

Но, по словам полицейских, когда на место прибыли полицейские, он и его подружка сказали им, что полицейские услуги им больше не нужны, поскольку их ссора была всего лишь словесной, и с тех пор они успокоились.

Офицеры написали в документах, что все, что им нужно для завершения расследования, — это имя и дата рождения Пэйна. Но именно тогда, по их словам, игрок перестал сотрудничать.

Кэмерон Пэйн
Кэмерон Пэйн / Источник: TMZ/tmz.com

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Пэйн не говорил им, кто он такой, настаивая на том, что на самом деле он "Терри Джонсон". Когда они сказали ему, что считают, что он лжет, и что им придется арестовать его, если он продолжит вести себя подобным образом, он ответил: "Ничего страшного".

Игрок сообщил им свое настоящее имя, но через несколько секунд сказал: "Нет, это мое вымышленное имя, не могли бы вы уйти. Если вы хотите арестовать меня за то, что я назвал вам вымышленное имя, поздравляю".

В конечном итоге полицейские арестовали его и доставили его в тюрьму, где ему было предъявлено обвинение по двум отдельным обвинениям: отказ назвать правдивое имя и ложное сообщение правоохранительным органам. Вскоре он был освобожден из-под стражи.

В прошедшем сезоне Кэмерон Пэйн выступал за Милуоки и Филадельфию. В 78 матчах он набирал в среднем 7,4 очка, 1,5 подбора и 2,6 передачи.

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