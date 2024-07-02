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Баскетбол

Известны причины, почему Томпсон отказался от более щедрого предложения Лейкерс ради Далласа

Все оказалось максимально банально.
Сегодня, 19:01
Клэй Томпсон / Getty Images
Клэй Томпсон / Getty Images

Днем ранее было объявлено, что Клэй Томпсон покинул Голден Стэйт и перебрался в Даллас.

На четырехкратного чемпиона НБА претендовал ряд команд, которые предлагали ему более выгодные условия. Однако 34-летний игрока принял предложение Маверикс.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, на то были две причины.

Первая причина: Томпсон выбрал Даллас ради возможности побороться за чемпионство. То, что Мавс были в трех победах от титула, было важным фактором в выборе игрока.

Вторая причина: налоги. В Далласе Клэй получит 50 миллионов за три года, в то время как Лейкерс предлагали ему 80 миллионов за четыре года.

Однако налогообложение в Техасе куда мягче, чем в Калифорнии, что также сыграло свою роль.

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Также сообщается, что Уорриорз предлагали Томпсону новый контракт на два года и 48 миллионов в прошлое межсезонье, однако это не устроило баскетболиста, который хотел получить более длительное соглашение.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми сделками, которые были оформлены клубами НБА на рынке свободных агентов в это межсезонье.

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