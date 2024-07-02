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Баскетбол

Бостон будет выставлен на продажу спустя несколько недель после завоевания чемпионства НБА

Владельцы клуба решили заработать, пока франшиза поднялась в цене.
Сегодня, 17:36
Кристапс Порзингис и Джейсон Тейтум / Getty Images
Кристапс Порзингис и Джейсон Тейтум / Getty Images

Группа мажоритарных владельцев Бостон Селтикс, возглавляемая Уиком Гроусбеком, планирует выставить франшизу на продажу, сообщает ESPN.

В заявлении Селтикс сообщили, что управляющий совет группы владельцев рассчитывает продать контрольный пакет акций либо в этом году, либо в начале следующего года. Руководство ожидает, что Гроусбек останется на посту управляющего клубом до 2028 года

Гроусбек и его партнер Стив Пальюка возглавили группу, которая приобрела франшизу в 2002 году за 360 миллионов долларов. С тех пор ее стоимость резко возросла.

Перед стартом сезона-2023/24 Forbes оценил стоимость Бостона в 4,7 миллиарда. Лишь Голден Стэйт, Нью-Йорк и Лейкерс стоят дороже.

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Селтикс — одна из самых знаковых команд в профессиональном спорте. Среди всех профессиональных спортивных лиг США по количеству чемпионских титулов "кельты" (НБА, 18) уступают только Нью-Йорк Янкиз (МЛБ, 27) и Монреаль Канадиенс (НХЛ, 24).

Напомним, что рекордный для НБА 18-й титул Бостон выиграл несколько недель назад, обыграв в Финале Даллас со счетом 4-1.

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