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Румыния - Нидерланды 0:3 обзор и результат матча 02.07.2024

"Оранжевые" пробились в четвертьфинал Евро-2024.
Сегодня, 20:53
Сборная Нидерландов / Getty Images
Сборная Нидерландов / Getty Images

Во вторник, 2 июля, в рамках матча 1/8 финала чемпионата Европы сборная Румынии встречалась с Нидерландами. Матч завершился победой номинальных гостей со счетом 3:0.

Первый гол в данной игре был забит на 20-й минуте. Героем эпизода стал нападающий Коди Гакпо, отличившийся с передачи Хави Симонса.

Источник: Getty Images

В оставшееся время матча Нидерланды доминировали на поле, создавая опасные моменты, однако второй гол пришлось ждать почти до самой концовки. Дониэлл Мален на 83-й минуте довел встречу до уверенной победы, а позднее и вовсе поставил финальную точку.

Напомним, в следующем раунде Евро-2024 сборная Нидерландов сыграет против победителя пары Австрия - Турция.

Статистика матча Евро-2024 Румыния - Нидерланды

Румыния - Нидерланды 0:3

Голы: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 0.24 - 2.40
Владение мячом: 36% - 64%      
Удары: 5 - 24
Удары в створ: 1 - 6
Угловые: 3 - 13 
Фолы: 8 - 7

Румыния: Ницэ, Рациу, Буркэ, Дрэгушин, Могош (Раковитан, 38), Хаджи (Алибек, 72), Станчу, Марин, Марин (Чикылдэу, 72), Ман, Дрэгуш (Михэилэ, 72).

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке(ван де Вен, 69), Схаутен (Верман, 69), Рейндерс, Симонс, Вегорст, Бергвейн (Мален, 46), Гакпо, Депай.

Предупреждения: Марин (67), Думфрис (77), Станчу (81).

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