"Вся хвала Богу": Фьюри посетил собор и оставил послание в стиле Усика

Британский экс-чемпион на Мальте не только тренируется, готовясь к реваншу с украинцем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в ближайшем бою попытается поквитаться с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком за поражение, которое он потерпел по итогам их первой встречи в ринге.

Свой тренировочный лагерь перед реваншем "Цыганский король" проводит на Мальте, где не только готовится к будущему противостоянию, но и не упускает возможности ознакомиться с местными достопримечательностями этого островного государства.

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Одним из таких мест, которые посетил Фьюри со своей командой, стал собор Святого Павла в городе Мдина. Соответствующими фото британский боксер поделился у себя в Instagram, дополнив их посланием в стиле традиционных религиозных высказываний его украинского соперника.

"Вся хвала Богу", - написал Фьюри в соцсети.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Фьюри сделал предупреждение Усику перед реваншем.

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