НБА или NCAA: сын ЛеБрона выставит свою кандидатуру на драфт

Фанаты потенциально все же могут увидеть дуэт семейства Джеймсов в лучшей баскетбольной лиге мира.

Бронни Джеймс, сын звёздного форварда Лейкерс ЛеБрона Джеймса, принял важное для своей карьеры решение.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, 19-летний защитник выставит свою кандидатуру на драфт НБА 2024 года.

При этом игрок сохранит гибкость в плане своего будущего, так как он выйдет на трансферный портал NCAA, как и было объявлено ранее - Бронни решил покинуть Университет Южной Каролины.

Таким образом, если на будущем драфте Бронни Джеймс не будет выбран ни одной командой НБА, он сможет продолжить выступать на университетском уровне (при условии, что он найдёт себе новую команду).

Ранее также ЛеБрон Джеймс заявил о скором завершении карьеры..

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