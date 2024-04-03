Сын ЛеБрона покинет команду Университета Южной Каролины

Сын суперзвезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса Бронни покинет Университет Южной Каролины после первого же сезона, сообщает FOX News.

По информации источника, Бронни выйдет на трансферный портал NCAA.

Ожидаемый уход Джеймса из Троянс произойдет после того, как команда завершила сезон с результатом 15-18 и не попала в Мартовское безумие.

По окончанию сезона команду покинул ее главный тренер Энди Энфилд, который устроился на ту же работу в Университет Саутерн Методист в Далласе. Энфилд был главным тренером Университета Южной Каролины на протяжении 11 сезонов.

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Старший сын четырехкратного чемпион НБА дебютировал за команду лишь в декабре 2023 года.

Не имея стабильного места в стартовом составе, 19-летний баскетболист принял участие в 25 матчах, в которых набирал в среднем 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи при 36,6% реализации бросков с игры.

Напомним, что Бронни пропустил первые 8 игр своей команды после того, как он пережил остановку сердца на тренировке.

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