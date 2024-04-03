iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Сын ЛеБрона покинет команду Университета Южной Каролины

Бронни Джеймс принял решение сменить университет, чтобы попытаться продемонстрировать свой истинный уровень.
Сегодня, 14:30
Бронни Джеймс / Getty Images
Бронни Джеймс / Getty Images

Сын суперзвезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса Бронни покинет Университет Южной Каролины после первого же сезона, сообщает FOX News.

По информации источника, Бронни выйдет на трансферный портал NCAA. 

Ожидаемый уход Джеймса из Троянс произойдет после того, как команда завершила сезон с результатом 15-18 и не попала в Мартовское безумие.

По окончанию сезона команду покинул ее главный тренер Энди Энфилд, который устроился на ту же работу в Университет Саутерн Методист в Далласе. Энфилд был главным тренером Университета Южной Каролины на протяжении 11 сезонов.

Читай также: Дончич претендует на самый дорогой контракт в истории НБА

Старший сын четырехкратного чемпион НБА дебютировал за команду лишь в декабре 2023 года.

Не имея стабильного места в стартовом составе, 19-летний баскетболист принял участие в 25 матчах, в которых набирал в среднем 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи при 36,6% реализации бросков с игры.

Напомним, что Бронни пропустил первые 8 игр своей команды после того, как он пережил остановку сердца на тренировке.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс ncaa Бронни Джеймс

Статьи по теме

ЛеБрон: У меня осталось не так много времени ЛеБрон: У меня осталось не так много времени
ЛеБрон повторил рекорд результативности Джордана для возрастных игроков ЛеБрон повторил рекорд результативности Джордана для возрастных игроков
Mind the Game: ЛеБрон вместе с экс-игроком НБА запустили собственный подкаст Mind the Game: ЛеБрон вместе с экс-игроком НБА запустили собственный подкаст
Стало известно условие, при котором сын ЛеБрона выставит свою кандидатуру на драфт Стало известно условие, при котором сын ЛеБрона выставит свою кандидатуру на драфт
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа16:58
Польский клуб отреагировал на дикий инцидент с Хацкевичем и фанатами
Европа16:29
"Существенная потеря": Тренер Валенсии отреагировал на травму Яремчука
Украина15:45
Суперлига: Киев-Баскет и Прикарпатье-Говерла определят последнего полуфиналиста плей-офф
НБА15:34
Кто станет чемпионом НБА: Бостон и Михайлюк - фавориты на "гайку"
Формула 115:20
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Формула 114:51
Феттель: Есть мысли о возвращении в Формулу 1, но есть и то, что меня останавливает
Европа14:50
Артета высказался о новом контракте с Арсеналом
Баскетбол14:30
Сын ЛеБрона покинет команду Университета Южной Каролины
Европа14:25
"Я умею уклоняться от ударов": Хацкевич подтвердил стычку с болельщиками
НБА14:03
"Лучший защитник": тренер Сакраменто расхвалил Леня
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK