Дончич претендует на самый дорогой контракт в истории НБА
После недавнего матча против Хьюстона (125:107) звездный защитник Далласа Лука Дончич выполнил одно важное условие.
Как сообщает журналист ESPN Бобби Маркс, сыграл 65-й матч в сезоне, благодаря чему он теперь может претендовать на звание MVP и попадание в символическую сборнуб НБА по итогам регулярного сезона.
Учитывая его показатели в нынешнем сезоне, его стоит ожидать в первой символической сборной. За счет этого он выполнит условие, при котором он сможет рассчитывать на супермаксимальный контракт с Маверикс.
По информации источника, в межсезонье 2025 года Дончич сможет подписать с техасцами пятилетний контракт на 346 миллионов долларов, что станет самым дорогим соглашением в истории НБА.
Luka Doncic has reached the 65-game criteria.— Bobby Marks (@BobbyMarks42) April 1, 2024
He is now eligible for MVP and All-NBA honors.
Doncic will also reach the super max criteria when he is named All-NBA this offseason.
He will be eligible to sign a five-year $346M super max extension in the 2025 offseason.
The…
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Он не сможет подписать контракт в это межсезонье, так как по условиям он должен провести в лиге минимум 7 сезонов (нынешний сезон стал для него шестым).
На данный момент самым дорогим контрактом в истории НБА может похвастаться Джейлен Браун, который за пять лет в Бостоне получит 303,7 миллиона.
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