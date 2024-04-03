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Баскетбол

Дончич претендует на самый дорогой контракт в истории НБА

И никто не сможет поспорить, что словенец не заслуживает этих денег.
Сегодня, 13:28
лука / Getty Images
лука / Getty Images

После недавнего матча против Хьюстона (125:107) звездный защитник Далласа Лука Дончич выполнил одно важное условие.

Как сообщает журналист ESPN Бобби Маркс, сыграл 65-й матч в сезоне, благодаря чему он теперь может претендовать на звание MVP и попадание в символическую сборнуб НБА по итогам регулярного сезона.

Учитывая его показатели в нынешнем сезоне, его стоит ожидать в первой символической сборной. За счет этого он выполнит условие, при котором он сможет рассчитывать на супермаксимальный контракт с Маверикс.

По информации источника, в межсезонье 2025 года Дончич сможет подписать с техасцами пятилетний контракт на 346 миллионов долларов, что станет самым дорогим соглашением в истории НБА.

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Он не сможет подписать контракт в это межсезонье, так как по условиям он должен провести в лиге минимум 7 сезонов (нынешний  сезон стал для него шестым).

На данный момент самым дорогим контрактом в истории НБА может похвастаться Джейлен Браун, который за пять лет в Бостоне получит 303,7 миллиона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Лука Дончич

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