Дончич претендует на самый дорогой контракт в истории НБА

После недавнего матча против Хьюстона (125:107) звездный защитник Далласа Лука Дончич выполнил одно важное условие.

Как сообщает журналист ESPN Бобби Маркс, сыграл 65-й матч в сезоне, благодаря чему он теперь может претендовать на звание MVP и попадание в символическую сборнуб НБА по итогам регулярного сезона.

Учитывая его показатели в нынешнем сезоне, его стоит ожидать в первой символической сборной. За счет этого он выполнит условие, при котором он сможет рассчитывать на супермаксимальный контракт с Маверикс.

По информации источника, в межсезонье 2025 года Дончич сможет подписать с техасцами пятилетний контракт на 346 миллионов долларов, что станет самым дорогим соглашением в истории НБА.

Luka Doncic has reached the 65-game criteria.



He is now eligible for MVP and All-NBA honors.



Doncic will also reach the super max criteria when he is named All-NBA this offseason.



He will be eligible to sign a five-year $346M super max extension in the 2025 offseason.



The…