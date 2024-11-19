Неймар купил пентхаус за 54,5 млн долларов

Нападающий сборной Бразилии и Аль-Хиляля купил пентхаус в Дубаи.

Футболист заплатил за дом 54,5 миллиона долларов.

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Пентхаус находится в многоквартирном доме Bugatti Residences by Binghatti, расположенном в районе Business Bay.

"Этот эксклюзивный проект, первый в мире жилой проект под брендом Bugatti, предлагает такие эксклюзивные возможности, как частный бассейн, лифт, доставляющий автомобили прямо в пентхаус, и панорамный вид на Downtown Dubai".

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