Чемпионский перстень Коби Брайанта побил рекорд продаж на аукционе

На минувших выходных состоялся аукцион, во время которого на продажу был выставлен чемпионский перстень легенды Лейкерс Коби Брайанта 2000 года.

Как сообщает ESPN, "гайка" была продана на 927 тысяч долларов, что стало новым рекордом по продажам чемпионских перстней НБА. За этот лот были сделаны 43 ставки.

Kobe Bryant's title ring from 2000 was sold for record-breaking amount 💰 pic.twitter.com/0BmarT7CUw — BasketNews (@BasketNews_com) April 2, 2024

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Примечательно, что в свое время "Черная Мамба" подарил данный перстень своему отцу Джо. Чемпионство НБА 2000 года стало для Коби первым из его пяти и первым в рамках трипита.

Проданный перстень - идентичная копия той, которую вручили Брайанту: на одной стороне выгравировано "БРАЙАНТ", он имеет тот же размер (11½), вес (59,6 грамма) и гравировку.

Первоначально копия была продана в 2013 году за 173 тысячи. Но для прошедшего аукциона прежний владелец предоставил перстень с письмом от родителей баскетболиста, которое подтверждает его подлинность.

Однако это не общий рекорд всего спорта по продаже чемпионского перстня - этот рекорд по-прежнему принадлежит известному голливудскому актеру Чарли Шину, который приобрел чемпионский перстень победителя Мировой серии 1927 года Бейба Рута за 2,09 миллиона.

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