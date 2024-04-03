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Баскетбол

Рэджон Рондо объявил о завершении карьеры

Двукратный чемпион НБА подтвердил, что он не планирует возвращаться на площадку спустя два года простоя.
Сегодня, 09:47
Рэджон Рондо / Getty Images
Рэджон Рондо / Getty Images

Рэджон Рондо официально объявил о завершении карьеры после 16 сезонов в НБА, сообщает ESPN.

Во время выступления на подкасте "All the Smoke" 38-летний разыгрывающий быстро ответил на вопрос ведущего Мэтта Барнса, стал ли сезон-2021/22 для него последним в лиге.

"Абсолютно. Да, я закончил. Я не могу. Я лучше проведу время со своими детьми", - сказал Рондо.

"Что за время, это определенно было то, что я никогда не воспринимал как должное, когда был в игре. Мне нравилась каждая минута этого, и я ценю братство, с которым мне удалось поделиться, сблизиться и расти на протяжении многих лет".

"Я многому научился в этой игре, и она сделала меня тем человеком, которым я являюсь сегодня. Я все время говорю людям, это была не моя мечта, это была цель".

Рэджон Рондо был выбран под общим 21-м пиком на драфте 2006 года командой Финикс Санз, но был обменен в Бостон Селтикс. В составе "кельтов" он провел девять сезонов, а в 2008 году стал чемпионом НБА.

Источник: Getty Images

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Затем в его карьере были Даллас, Сакраменто, Чикаго, Новый Орлеан, Лейкерс, Атланта, Клипперс и Кливленд. В 2020 году вместе с Лейкерс он выиграл свое второе чемпионство. 

Рондо четыре раза ездил на Матч всех звезд и четыре раза попадал в защитную сборную по итогам регулярки. Он также лидировал в лиге по перехватам за игру в сезоне-2009/10 и по передачам за игру в сезонах-2011/12, 2012/13 и 2015/16.

На его счету 957 матчей (733 в старте), в которых он набирал в среднем 9,8 очка, 7,9 передачи, 4,5 подбора и 1,6 перехвата.

Рэджон Рондо должен предстать перед судом 25 апреля в округе Джексон, штат Индиана, по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия, а также в проступках, связанных с употреблением наркотиков и марихуаны.

В феврале он отклонил предложение прокуратуры о признании вины. Его адвокаты с тех пор утверждают, что обвинение в хранении оружия следует снять, поскольку оно нарушает права Рондо, закрепленные Второй поправкой к Конституции.

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