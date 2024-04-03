НБА: Лень помог Сакраменто победить Клипперс, Милуоки сенсационно проиграл Вашингтону, победа Лейкерс

В ночь среду, 3 апреля, состоялись 9 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень принял участие в матче против Клипперс (109:95). На счету украинца четыре очка, семь подборов и одна передача за 12 минут на паркете.

Результаты матчей НБА за 2 апреля

Торонто – Лейкерс 111:128 (25:34, 33:30, 21:36, 32:28)

Торонто: Барретт (28 + 6 передач), Куикли (20 + 6 передач), Олиник (14 + 7 подборов), Дик (14), Б. Браун (5) – старт; Темпл (6), Нвора (6), Ги (6 + 5 потерь), Фримен-Либерти (5), Симмонс (5), Макдэниэлс (2).

Лейкерс: Расселл (25 + 7 передач), Джеймс (23 + 9 передач), Дэвис (21 + 12 подборов + 5 потерь), Хатимура (14), Ривз (7 + 6 передач) – старт; Кристи (12 + 7 подборов), Динуидди (9), Принс (8), Хэйс (7 + 7 подборов), Льюис (2), Каслтон (0).

Вашингтон – Милуоки 117:113 (27:28, 31:26, 33:32, 26:27)

Вашингтон: Кисперт (27 + 7 подборов), Авдия (23 + 8 подборов), Пул (16 + 13 передач), Гилл (12 + 9 подборов), Бэгли (4) – старт; Батлер (17), Vukcevic (14 + 7 подборов), Оморуйи (3), Дэвис (1).

Милуоки: Я. Адетокумбо (35 + 15 подборов + 10 передач), Миддлтон (24 + 9 подборов + 6 передач), Б. Лопес (6), Бизли (5), Беверли (2) – старт; Коннотон (15 + 8 подборов), Портис (12 + 12 подборов), Грин (6), Краудер (5), Галлинари (3).

Филадельфия – Оклахома-Сити 109:105 (25:22, 19:32, 29:26, 36:25)

Филадельфия: Убре (25), Эмбиид (24 + 7 передач + 6 потерь), Харрис (18), Пэйн (10 + 10 подборов), Лаури (4) – старт; Рид (12 + 9 подборов), Хилд (7), Батюм (7), Мартин (2).

Оклахома-Сити: Холмгрен (22 + 7 подборов), Уиггинс (15), Дорт (15 + 8 подборов), Гидди (10), Джейлин Уильямс (6 + 12 передач) – старт; Джо (14 + 7 передач), К. Уильямс (8), Хэйворд (7), Уоллес (6), Уотерс (2), Мускала (0).

Майами – Нью-Йорк 109:99 (34:22, 24:21, 25:30, 26:26)

Майами: Розир (34), Батлер (17 + 6 передач), Адебайо (15 + 9 подборов), Д. Робинсон (6), Йович (5 + 6 передач) – старт; Хайсмит (14 + 8 подборов), Лав (8), Калеб Мартин (7), Хакес (3).

Нью-Йорк: Дивинченцо (31), Макбрайд (24), Брансон (20 + 10 передач + 5 потерь), Хартенштайн (4), Харт (2 + 7 передач) – старт; Богданович (16), Ачиува (2), Беркс (0), Робинсон (0).

Миннесота – Хьюстон 113:106 (16:23, 38:22, 27:27, 32:34)

Миннесота: Рид (25), Эдвардс (21), Конли (14 + 6 передач), Гобер (12 + 14 подборов), Макдэниэлс (8) – старт; Андерсон (13 + 9 передач), Маклафлин (11 + 7 передач), Александер-Уокер (7), Моррис (2).

Хьюстон: Грин (26 + 6 передач + 5 потерь), Ванвлит (22 + 5 перехватов), Смит (18 + 8 подборов), Томпсон (9 + 9 подборов), Брукс (5) – старт; Уитмор (14), Грин (8), Лэндейл (4), А. Холидэй (0), Буллок (0).

Юта – Кливленд 113:129 (25:40, 22:27, 34:30, 32:32)

Юта: Сенсабо (22 + 7 подборов), Секстон (19 + 7 передач + 7 потерь), Хендрикс (18), Джордж (9), Кесслер (6) – старт; Шаманич (12), Хортон-Такер (12), Юртсевен (11), Льюис (2), Данн (2).

Кливленд: Леверт (26), Э. Мобли (21 + 7 подборов), Аллен (21 + 12 подборов), Струс (15 + 6 передач), Гарлэнд (8 + 8 передач) – старт; Меррилл (18), Ньянг (8), М-с Моррис (8), Джонс (4), Томпсон (0).

Денвер – Сан-Антонио 110:105 (30:23, 25:31, 31:31, 24:20)

Денвер: Йокич (42 + 16 подборов + 6 передач), Гордон (23 + 7 подборов), Портер (15 + 16 подборов), Джексон (9), Колдуэлл-Поуп (4) – старт; Уотсон (7), Дж. Холидэй (5), К. Браун (5 + 7 передач), Джордан (0).

Сан-Антонио: Брэнэм (24), Вембаньяма (23 + 15 подборов + 8 передач + 9 блок-шотов), Шэмпени (11), Джонс (10 + 12 подборов + 11 передач), Осман (10) – старт; Коллинз (13 + 8 подборов), Мамукелашвили (10 + 9 подборов), Уэсли (2), Грэм (2), Сиссоко (0).

Сакраменто – Клипперс 109:95 (24:24, 32:27, 35:19, 18:25)

Сакраменто: Сабонис (22 + 20 подборов + 9 передач), Фокс (20 + 7 передач), Мюррэй (19), Барнс (6), Эллис (3 + 7 подборов) – старт; Лайлс (15), Митчелл (14), Лень (4 + 8 подборов), Везенков (2), Джонс (2), Дуарте (2), Слоусон (0), Эдвардс (0), Джонс (0).

Клипперс: Джордж (18), Пауэлл (17), Зубац (10 + 11 подборов), Мэнн (7), Харден (6 + 8 передач + 5 потерь) – старт; Уэстбрук (20), Бостон (9), Коффи (3), Тайс (3), Хайлэнд (2), Браун (0).

Голден Стэйт – Даллас 104:100 (28:27, 21:22, 31:25, 24:26)

Голден Стэйт: Уиггинс (23), Томпсон (14), Карри (13 + 7 подборов + 7 передач), Др. Грин (11 + 8 подборов + 6 передач), Джексон-Дэвис (4 + 10 подборов) – старт; Пол (14), Муди (12), Пэйтон II (8), Подземски (5 + 10 подборов), Луни (0).

Даллас: Дончич (30 + 11 подборов + 11 передач + 5 потерь), Ирвинг (27), Вашингтон (20), Гэффорд (10 + 8 подборов), Д. Джонс (0) – старт; Хардуэй (7), Экзам (3), Харди (3), Пауэлл (0), Клебер (0).

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