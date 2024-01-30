iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Двукратного чемпиона НБА арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия

Реджон Рондо столкнулся с серьезными проблемами.
Сегодня, 12:18
Рэджон Рондо / Getty Images
Рэджон Рондо / Getty Images

У бывшего баскетболиста Болтон Селтикс, Лос-Анджелес Лейкерс и нескольких других команд Реджона Рондо возникли трудности с законом.

Как сообщает ESPN, 38-летнего Рондо остановила полиция за нарушение правил дорожного движения и в последствии полицейский почувствовал в машине Реджона запах марихуаны.

Читай также: Определились стартовые пятерки на Матч звезд НБА

Во время обыска у американца был найден пистолет и приспособления для употребления марихуаны. Рондо доставили в тюрьму, где он внес залог.

Стоит отметить, что экс-игроку запрещено иметь при себе огнестрельное оружие, по скольку у него есть специальный ордер. В ордере сказано, что его бывшая девушка рассказывала о том, что ее возлюбленный угрожал ей пистолетом и что она беспокоится за безопасность своих детей из-за того, что Реджон отличается нестабильным поведением.

Необходимо сказать, что во время своей игровой карьеры представитель США дважды становился чемпионом НБА, в 2008 в Бостон Селтикс и в 2020 в Лос-Анджелес Лейкерс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рэджон Рондо

Статьи по теме

Кливленд выменял Рондо у Лейкерс Кливленд выменял Рондо у Лейкерс
Защитник Лейкерс пропустит рестарт сезона из-за серьезной травмы Защитник Лейкерс пропустит рестарт сезона из-за серьезной травмы
Рондо: Травма ЛеБрона повлияла на игру Лейкерс Рондо: Травма ЛеБрона повлияла на игру Лейкерс
Конкурент Михайлюка выбыл минимум на месяц Конкурент Михайлюка выбыл минимум на месяц
Помочь журналистам

Видео

Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Другие страны14:24
Нинкович: 9 лет в Динамо не понравились мне так, как футбол в Австралии
Теннис14:00
Ракетку Надаля из финала Ролан Гаррос-2007 продали за навероятную сумму
Европа13:59
Защитника Барселоны успешно прооперировали
Другие страны13:35
Кубок африканских наций: Мали - Буркина-Фасо, Марокко - Южная Африка
Европа13:29
Новичок Шахтера отметился дебютным голом за олимпийскую сборную Бразилии
Европа13:24
Лунин на скамейку?: стало известно, когда Куртуа может вернуться
Бокс13:04
"Ждет тяжелая ночь": Гроувз сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Европа12:50
Мбаппе должен принять решение о будущем на этой неделе - журналист
Европа12:40
Артета оценил решение Клоппа уйти из Ливерпуля
НБА12:18
Двукратного чемпиона НБА арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK