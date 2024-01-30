Двукратного чемпиона НБА арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия

У бывшего баскетболиста Болтон Селтикс, Лос-Анджелес Лейкерс и нескольких других команд Реджона Рондо возникли трудности с законом.

Как сообщает ESPN, 38-летнего Рондо остановила полиция за нарушение правил дорожного движения и в последствии полицейский почувствовал в машине Реджона запах марихуаны.

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Во время обыска у американца был найден пистолет и приспособления для употребления марихуаны. Рондо доставили в тюрьму, где он внес залог.

Стоит отметить, что экс-игроку запрещено иметь при себе огнестрельное оружие, по скольку у него есть специальный ордер. В ордере сказано, что его бывшая девушка рассказывала о том, что ее возлюбленный угрожал ей пистолетом и что она беспокоится за безопасность своих детей из-за того, что Реджон отличается нестабильным поведением.

Необходимо сказать, что во время своей игровой карьеры представитель США дважды становился чемпионом НБА, в 2008 в Бостон Селтикс и в 2020 в Лос-Анджелес Лейкерс.

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