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Баскетбол

Определились стартовые пятерки на Матч звезд НБА

Леброн Джеймс стал рекордсменом выставочных игр.
Сегодня, 09:05
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация определила стартовые пятерки на Матч всех звезд НБА 2024.

Составы определяли на основе голосования болельщиков, игроков и СМИ: 50% при итоговом подсчете отдавалось голосам поклонников и по 25% – голосам баскетболистов и журналистов.

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Западная конференция: Леброн Джеймс (Лейкерс), Никола Йокич (Денвер), Кевин Дюрэнт (Финикс), Лука Дончич (Даллас), Шэй Гилджес-Александер (Оклахома)

Восточная конференция: Яннис Адетокумбо (Милуоки), Джоэл Эмбиид (Филадельфия), Джейсон Тейтум (Бостон), Тайриз Халибертон (Индиана), Дэмиан Лиллард (Милуоки).

Отметим, что Леброна Джеймса это 20-й вызов на Матч звезд - он обошел легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара и стал единоличным лидером по данному показателю в истории НБА.

Капитаном Западной конференции станет Джеймс, а Восточной - Адетокумбо. На Матч всех звезд НБА будет возвращен как классический формат игры между Восточной и Западной конференциями, так и традиционная система подсчета очков с четырьмя четвертями по 12 минут.

Ранее сообщалось, что Вашингтон перевел главного тренера на работу во фронт-офисе.

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