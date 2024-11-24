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Украинские арбитры четвертый раз в истории получили назначение на матч Лиги чемпионов

Украинцы обслужат поединок действующего чемпиона Германии против недавнего обидчика Динамо.
Сегодня, 14:41
Николай Балакин / Getty Images
Николай Балакин / Getty Images

Украинская бригада арбитров будет работать на одном из матчей пятого тура Лиги чемпионов.

Украинцы получили назначение на поединок между действующим чемпионом Германии леверкузенским Байером и австрийским Зальцбургом, который в решающем раунде квалификации турнира не пустил в основную стадию киевское Динамо.

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Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром этого матча станет Николай Балакин. Помогать ему на линиях будут Александр Беркут и Виктор Матяш. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

За систему VAR будет отвечать испанец Гильермо Куадра, а его помощником станет итальянец Валерио Марини.

Источник: UEFA.COM

Матч пятого тура Лиги чемпионов Байер - Зальцбург состоится в Леверкузене во вторник, 26 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Для украинских рефери это четвертое в истории назначение на матч Лиги чемпионов. В 1998 году главным арбитром встречи Атлетик - Русенборг был Василий Мельничук, а Николай Балакин уже имеет опыт работы на двух поединках: Реал Сосьедад - Зальцбург в 2023 году и Спарта - Брест в предыдущем туре нынешнего розыгрыша турнира.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25.

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