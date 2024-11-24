Украинские арбитры четвертый раз в истории получили назначение на матч Лиги чемпионов

Украинская бригада арбитров будет работать на одном из матчей пятого тура Лиги чемпионов.

Украинцы получили назначение на поединок между действующим чемпионом Германии леверкузенским Байером и австрийским Зальцбургом, который в решающем раунде квалификации турнира не пустил в основную стадию киевское Динамо.

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Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром этого матча станет Николай Балакин. Помогать ему на линиях будут Александр Беркут и Виктор Матяш. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

За систему VAR будет отвечать испанец Гильермо Куадра, а его помощником станет итальянец Валерио Марини.

Источник: UEFA.COM

Матч пятого тура Лиги чемпионов Байер - Зальцбург состоится в Леверкузене во вторник, 26 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Для украинских рефери это четвертое в истории назначение на матч Лиги чемпионов. В 1998 году главным арбитром встречи Атлетик - Русенборг был Василий Мельничук, а Николай Балакин уже имеет опыт работы на двух поединках: Реал Сосьедад - Зальцбург в 2023 году и Спарта - Брест в предыдущем туре нынешнего розыгрыша турнира.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25.

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