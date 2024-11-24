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Перес: Родри заслуживал Золотой Мяч, но в прошлом году

Функционер относительно дипломатично высказался о завоевании испанцем главной индивидуальной награды в футболе.
Сегодня, 13:34
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images

Президент Реала Флорентино Перес нарушил молчание относительно церемонии вручения Золотого Мяча-2024.

Функционер заявил, что мадридский клуб благосклонен к Родри, поскольку он является уроженцем этого города, но полузащитник заслужил награду в прошлом году, а не в этом.

"Золотой мяч? Безусловно, Родри - великий футболист, он из Мадрида, и мы его любим. Он заслужил Золотой мяч... но не в этом году, а в прошлом", - сказал Перес.

Президент «сливочных» также высказался о том, что на результаты голосования повлияло Евро-2024.

"Евро повлияло на Золотой мяч? Ну, наш Дани Карвахаль стал победителем турнира. Это непонятно".

Напоследок испанец раскритиковал систему голосования за главную индивидуальную награду в футболе.

"Толпа была за Винисиуса, но это мог быть и наш капитан, Карвахаль. Или даже Беллингем. Это очень трудно объяснить.

Без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии Винисиус получил бы Золотой мяч. Более того, эти страны не отдали Винисиусу ни одного голоса (смеется). Ни одного! (снова смеется). Финн, по крайней мере, подал в отставку. И сказал, что больше не будет членом жюри. Слушайте, я это ценю.

Надо спросить у организации, какие критерии, но ясно, что они могут делать все, что захотят, без всяких затрат. Я бы спросил у France Football и L'Équipe, есть ли смысл объединять усилия с УЕФА сейчас. Золотой мяч должен быть независимым трофеем, за который голосуют известные люди", - резюмировал Флорентино на генеральной ассамблее сосьос мадридского Реала.

Раниге Родри рассказал, поздравил ли его кто-то из Реала с завоеванием Золотого Мяча-2024.

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