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Баскетбол

Худший секрет лиги: Орландо попытается подписать одного из лидеров Голден Стэйт

Вполне возможно, что карьера Клэя Томпсона в составе Уорриорз подходит к своему завершению.
Вчера, 22:31
Клэй Томпсон / Getty Images
Клэй Томпсон / Getty Images

Нынешний сезон станет для Клэя Томпсона последним по его действующему контракту с Голден Стэйт. За этот год баскетболист получит 43,2 миллиона долларов.

Несмотря на то, что 34-летний шутер провел всю свою карьеру в составе "воинов", стороны все никак не могут договориться об условиях новой сделки. Этой ситуацией намерен воспользоваться Орландо, сообщает Тим Каваками из The Athletic

"Один из самых плохо скрываемых секретов в лиге заключается в том, что Орландо, наполненный молодыми талантами, но не шутерами, может предложить Клэю кучу денег следующим летом", - написал Каваками.

Томпсон, имея возможность продлить контракт с Уорриорз, может рассмотреть вариант с выходом на рынок свободных агентов будущим летом. Об этом ранее сообщали такие авторитетные инсайдеры, как Эдриан Вожнаровски (ESPN) и Шэмс Чарания (The Athletic).

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Напомним, что Голден Стэйт выбрал Томпсона под общим 11-м пиком на драфте НБА 2011 года. За 13 лет в лиге защитник четыре раза становился чемпионом, а также пять раз ездил на Матч всех звезд.

В нынешнем сезоне Клэй Томпсон набирает в среднем 17,6 очка, 3,3 подбора и 2,3 передачи за матч, реализуя 43% бросков с игры и 38,4% - из-за дуги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Орландо Мэджик Клэй Томпсон Голден Стэйт Уорриорз

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