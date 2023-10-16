Томпсон может покинуть Голден Стэйт в статусе свободного агента

Клуб и игрок не могут договориться по новому контракту.

Один из основателей чемпионской династии Голден Стэйт Клэй Томпсон может покинуть команду в статусе свободного агента.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, стороны все никак не договорятся об условиях новой сделки.

"Мне сообщили, что в Голден Стэйт нет абсолютно никакого прогресса в вопросе продления контракта с Клэем Томпсоном", - сказал Вожнаровски.

"Они все еще расходятся во мнениях о годах и деньгах и существует вполне реальная возможность того, что Клeй Томпсон уйдет в свободное плавание следующим летом без соглашения".

Reporting for NBA Countdown on the Klay Thompson extension talks, including ESPN analyst Bob Myers' window into the negotiating stakes for the Golden State Warriors and the franchise's storied guard pic.twitter.com/YpZaIppooU — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 16, 2023

У Клэя Томпсона остался всего год по дейсвтующему контракту с Уорриорз. За сезон-2023/24 33-летний снайпер получит 43,2 миллиона долларов.

В случае, если стороны так и не смогут согласовать новую сделку, один из участников Сплэш Бразерс покинет ГСУ следующим летом в качестве неограниченно свободного агента.

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