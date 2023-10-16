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Баскетбол

Томпсон может покинуть Голден Стэйт в статусе свободного агента

Клуб и игрок не могут договориться по новому контракту.
Сегодня, 13:22
Клэй Томпсон / Getty Images
Клэй Томпсон / Getty Images

Один из основателей чемпионской династии Голден Стэйт Клэй Томпсон может покинуть команду в статусе свободного агента.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, стороны все никак не договорятся об условиях новой сделки.

"Мне сообщили, что в Голден Стэйт нет абсолютно никакого прогресса в вопросе продления контракта с Клэем Томпсоном", - сказал Вожнаровски.

"Они все еще расходятся во мнениях о годах и деньгах и существует вполне реальная возможность того, что Клeй Томпсон уйдет в свободное плавание следующим летом без соглашения".

У Клэя Томпсона остался всего год по дейсвтующему контракту с Уорриорз. За сезон-2023/24 33-летний снайпер получит 43,2 миллиона долларов.

В случае, если стороны так и не смогут согласовать новую сделку, один из участников Сплэш Бразерс покинет ГСУ следующим летом в качестве неограниченно свободного агента.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Клэй Томпсон Голден Стэйт Уорриорз

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