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Баскетбол

Вембаньяма продолжает покорять НБА, выдав уникальные статистические показатели

Французский бигмен уверенно идет к званию Лучшего новичка сезона.
Сегодня, 17:04
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА состоялся матч, в котором Сан-Антонио на своем паркете в овертайме уступил Филадельфии со счетом 126:133.

Лучшим игроком в составе "шпор" был первый пик драфта 2023 года Виктор Вембаньяма, который набрал 33 очка, 18 подборов, 6 передач и 7 блок-шотов, реализовав при этом 5 из 10 бросков из-за дуги.

Как сообщает BasketNews, Вембаньяма стал первым игроком в истории НБА, которому удалось собрать в одном матче статистическую линию из 30+ очков, 15+ подборов, 5+ ассистов, 5+ блок-шотов и 5+ трехочковых.

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Это также была четвертая игра Вембаньямы в сезоне, в которой он набрал не менее 30 очков, 10 подборов и 5 блок-шотов, что является третьим результатом для новичка с тех пор, как в 1973 году начали считать блок-шоты.

Но несмотря на все усилия 20-летнего француза, Сан-Антонио не смог гарантировать себе постсезон: команда Грега Поповича идет последней на Западе, имея баланс побед 19-59.

Ранее стало известно, что сын ЛеБрона Джеймса, Бронни Джеймс, принял решение выставить свою кандидатуру на будущий драфт НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс

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