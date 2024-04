Вембаньяма продолжает покорять НБА, выдав уникальные статистические показатели

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА состоялся матч, в котором Сан-Антонио на своем паркете в овертайме уступил Филадельфии со счетом 126:133.

Лучшим игроком в составе "шпор" был первый пик драфта 2023 года Виктор Вембаньяма, который набрал 33 очка, 18 подборов, 6 передач и 7 блок-шотов, реализовав при этом 5 из 10 бросков из-за дуги.

Как сообщает BasketNews, Вембаньяма стал первым игроком в истории НБА, которому удалось собрать в одном матче статистическую линию из 30+ очков, 15+ подборов, 5+ ассистов, 5+ блок-шотов и 5+ трехочковых.

Wemby put together a HISTORIC stat line in a tough double overtime loss to the Sixers 👽



Victor Wembanyama is the ONLY PLAYER in NBA history to record 30+ PTS, 15+ REB, 5+ AST, 5+ 3PT, and 5+ BLK in a game 🤯 pic.twitter.com/d49Ng7m1QV