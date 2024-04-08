НБА: Михайлюк и Лень помогли Бостону и Сакраменто одержать победы, Милуоки уступил Нью-Йорку

В ночь на понедельник, 8 апреля, состоялись 13 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 7 апреля

Даллас – Хьюстон 147:136 OT (27:42, 39:29, 32:35, 31:23, 18:7)

Даллас: Ирвинг (48 + 7 подборов), Дончич (37 + 9 подборов + 12 передач + 7 потерь), Вашингтон (14 + 13 подборов), Д. Джонс (10), Гэффорд (6) – старт; Экзам (14 + 9 подборов), Клебер (9), Хардуэй (5), Харди (4).

Хьюстон: Брукс (29), Ванвлит (24 + 12 передач), Грин (21 + 8 передач + 5 потерь), Смит (12 + 9 подборов), Томпсон (5) – старт; Лэндейл (13), Уитмор (11), Буллок (11), Грин (7), А. Холидэй (3), Хинтон (0).

Клипперс – Кливленд 120:118 (33:40, 26:40, 27:18, 34:20)

Клипперс: Джордж (39 + 11 подборов + 7 передач + 5 потерь), Харден (22), Мэнн (14), Зубац (14 + 11 подборов), Такер (0) – старт; Пауэлл (14), Уэстбрук (8 + 7 подборов + 6 передач), Пламли (6), Коффи (3).

Кливленд: Гарлэнд (28 + 8 передач + 5 перехватов + 5 потерь), Э. Мобли (20), Струс (20 + 9 передач), Леверт (18), Аллен (17 + 10 подборов) – старт; Окоро (11), Ньянг (2), М-с Моррис (2), Меррилл (0).

Индиана – Майами 117:115 (38:24, 25:22, 28:32, 26:37)

Индиана: Тернер (22 + 13 подборов), Сиакам (18 + 8 подборов), Несмит (16), Халибертон (12 + 8 передач), Нембард (10) – старт; Макконнелл (22), Топпин (13), Смит (4), Шеппард (0).

Майами: Батлер (27 + 7 подборов + 8 передач), Адебайо (20 + 12 подборов), Йович (18), Розир (4), Д. Робинсон (0) – старт; Хирро (21), Калеб Мартин (20), Хакес (3), Лав (2), Хайсмит (0).

Бостон – Портленд 124:107 (30:24, 33:32, 30:29, 31:22)

Бостон: Браун (26), Уайт (15 + 9 передач), Холидэй (12), Порзингис (12 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Хорфорд (7) – старт; Притчард (20 + 8 передач), Хаузер (10), Тиллман (9), Бриссетт (6), Михайлюк (5), Корнет (2), Спрингер (0).

Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 12 минут, за которые набрал пять очков, совершил два подбора и сделал две передачи. Также у него два фола и одна потеря.

Портленд: Эйтон (22 + 14 подборов), Хендерсон (15 + 8 передач + 5 потерь), Уокер (14 + 18 подборов), Мюррэй (10 + 7 подборов), Рупер (9) – старт; Бэнтон (28 + 9 передач), Минайя (9), Рит (0).

Торонто – Вашингтон 130:122 (42:17, 21:33, 36:37, 31:35)

Торонто: Куикли (31 + 7 подборов + 13 передач), Барретт (22 + 8 подборов + 7 передач + 6 потерь), Олиник (21 + 9 подборов), Трент (20 + 7 подборов), Агбаджи (9) – старт; Дик (13), Б. Браун (9), Темпл (5), Уильямс (0), Фримен-Либерти (0), Макдэниэлс (0).

Вашингтон: Авдия (32 + 10 подборов), Пул (29 + 12 передач), Кисперт (21), Вукчевич (11 + 9 подборов), Дэвис (0) – старт; Болдуин (16 + 11 подборов), Батлер (7), Оморуйи (4), Шэмпени (2), Бернард (0).

Финикс – Новый Орлеан 105:113 (26:19, 24:37, 33:34, 22:23)

Финикс: Бил (33), Букер (25 + 7 передач), Дюрант (23 + 6 передач), Аллен (11), Нуркич (6 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Гордон (5), Бол (2), Юбэнкс (0 + 9 подборов), О'Нил (0).

Новый Орлеан: Макколлум (31), Уильямсон (29 + 10 подборов + 7 передач + 5 блок-шотов), Мерфи (13), Джонс (4), Валанчюнас (2) – старт; Альварадо (15), Дэниэлс (10), Нэнс (9 + 8 подборов + 7 передач), Робинсон-Эрл (0).

Шарлотт – Оклахома-Сити 118:121 (29:31, 26:34, 30:21, 33:35)

Шарлотт: Г. Уильямс (19), Мэнн (18 + 6 передач + 5 потерь), Мицич (17 + 10 передач), Бриджес (15 + 9 подборов), Миллер (13) – старт; Покушевски (14 + 9 подборов), Бертанс (12), Ричардс (10).

Оклахома-Сити: Уиггинс (26 + 6 перехватов), Гидди (20 + 13 подборов + 13 передач + 5 потерь), Холмгрен (20 + 10 подборов), Дорт (12), Уоллес (10) – старт; Джо (10), Уотерс (10), К. Уильямс (7), Джейлин Уильямс (6).

Орландо – Чикаго 113:98 (31:14, 25:30, 33:28, 24:26)

Орландо: Банкеро (24), Саггс (19), Ф. Вагнер (16), Картер (11 + 8 подборов), Г. Харрис (0) – старт; Фульц (17), Инглс (9), М. Вагнер (8), Энтони (6), Ховард (3), Скофилд (0), Битадзе (0), Айзек (0), Окики (0), Блэк (0).

Чикаго: Дерозан (30 + 7 потерь), Грин (15 + 8 подборов), Досунму (14 + 5 потерь), Уайт (11 + 6 передач), Вучевич (8) – старт; Драммонд (14 + 10 подборов), Битим (4), Терри (2), Саного (0), Крэйг (0), Дрелл (0), Фанк (0).

Сан-Антонио – Филадельфия 126:133 OT (24:31, 40:23, 16:19, 31:38, 10:10, 5:12)

Сан-Антонио: Вембаньяма (33 + 18 подборов + 6 передач + 7 блок-шотов + 9 потерь), Брэнэм (22), Джонс (17 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь), Шэмпени (17 + 8 подборов), К. Джонсон (7) – старт; Грэм (9 + 6 передач), Коллинз (9), Уэсли (6), Мамукелашвили (6 + 7 подборов).

Филадельфия: Макси (52 + 7 передач), Убре (26 + 8 подборов), Рид (11 + 10 подборов), Батюм (9 + 7 подборов), Пэйн (3) – старт; Каунсил (11), Хилд (10), Мартин (8), Бамба (3 + 7 подборов), Даутин (0).

Милуоки – Нью-Йорк 109:122 (31:25, 30:25, 24:39, 24:33)

Милуоки: Я. Адетокумбо (28 + 15 подборов + 8 передач), Лиллард (23 + 6 передач), Б. Лопес (13), Бизли (9), Миддлтон (5) – старт; Портис (24), Коннотон (5), Грин (2), Джексон (0), Краудер (0), Ливингстон (0), Роллинз (0), Вашингтон (0), Т. Адетокумбо (0).

Нью-Йорк: Брансон (43 + 8 передач), Дивинченцо (26), Хартенштайн (18 + 10 подборов), Харт (7 + 9 подборов + 9 передач), Ануноби (4) – старт; Богданович (15), Макбрайд (8), Робинсон (1), Ачиува (0).

Бруклин – Сакраменто 77:107 (19:29, 21:36, 24:13, 13:29)

Бруклин: Томас (21), Уилсон (11), Бриджес (8), Клауни (7 + 10 подборов), Шредер (4 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Уотфорд (16 + 7 подборов), Уокер (6), Шарп (4).

Сакраменто: Фокс (20), Мюррэй (19 + 4 блок-шота), Сабонис (18 + 20 подборов + 9 передач), Эллис (6), Барнс (2) – старт; Лайлс (14 + 10 подборов), Митчелл (12), Джонс (7), Эдвардс (6), Дуарте (3), Везенков (0), Лень (0), Макги (0).

Украинец Алексей Лень провел на площадке девять с половиной минут, очков не набрал, но совершил три подбора и сделал три передачи и один блок-шот.

Голден Стэйт – Юта 118:110 (41:28, 27:26, 29:23, 21:33)

Голден Стэйт: Томпсон (32), Подземски (16 + 7 подборов + 6 передач), Джексон-Дэвис (16 + 7 подборов + 4 блок-шота), Пол (12 + 9 передач), Др. Грин (3) – старт; Куминга (21 + 10 подборов), Муди (8), Пэйтон II (4), Луни (4), Гаруба (2), Сантос (0), Робинсон (0), Киньонес (0), Спенсер (0).

Юта: Джордж (25), Секстон (15 + 7 передач), Хендрикс (10), Сенсабо (9), Юртсевен (8 + 7 подборов) – старт; Джузэнг (27), Бэйзли (6), Льюис (5), Поттер (5), Шаманич (0).

Лейкерс – Миннесота 117:127 (37:33, 27:46, 28:23, 25:25)

Лейкерс: Хатимура (30), Динуидди (18 + 7 передач), Расселл (15 + 7 подборов + 11 передач), Ривз (14), Дэвис (4) – старт; Хэйс (19 + 10 подборов + 5 перехватов), Принс (6), Реддиш (5), Каслтон (4), Кристи (2), Льюис (0), Мэйс (0).

Миннесота: Рид (31 + 11 подборов), Эдвардс (26 + 8 передач), Гобер (18 + 16 подборов), Макдэниэлс (11), Конли (7 + 6 передач) – старт; Александер-Уокер (15), Андерсон (8), Маклафлин (6), Моррис (5), Майнотт (0), Миллер (0), Гарза (0), Мур (0).

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