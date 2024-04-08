Все места заняты: определились участники постсезона НБА

Теперь команды за оставшиеся матчи попытаются улучшить свое турнирное положение перед плей-офф и плей-ин.

Несмотря на то, что регулярный сезон НБА еще не завершился, определились все участники будущего постсезона.

И если на Востоке этот вопрос был уже закрыт, на Западе шансы на попадание в турнир плей-ин сохранял Хьюстон.

Однако болезненное поражение от Далласа (136:147) в овертайме поставило крест на надеждах Рокетс - они не смогут обойти Голден Стэйт за оставшиеся четыре матча регулярки.

Так что участники постсезона выглядят следующим образом:

Запад : Миннесота, Денвер, Оклахома, Клипперс, Даллас, Новый Орлеан, Финикс, Сакраменто, Лейкерс, Уорриорз

: Миннесота, Денвер, Оклахома, Клипперс, Даллас, Новый Орлеан, Финикс, Сакраменто, Лейкерс, Уорриорз Восток: Бостон, Милуоки, Нью-Йорк, Орландо, Кливленд, Индиана, Филадельфия, Майами, Чикаго, Атланта.

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Но при этом команды не завершили борьбу за итоговые места: кто-то начнет постсезон сразу с первого раунда плей-офф, а кому-то придется зарабатывать право участвовать там, сыграв в турнире плей-ин.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня НБА.

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