Шакил О'Нил не верит, что Вембаньяма сможет доминировать в НБА

Одному из самых доминирующих игроков в истории лиги не нравится стиль француза.

Легенда НБА Шакил О'Нил выразил сомнение в способности молодой звезды Сан-Антонио Сперс Виктора Вембаньямы стать доминирующим игроком в лиге, сообщает BasketNews.

Выступая на Шоу Пэта МакАфи, О'Нил поставил под сомнение стиль игры француза, в частности его зависимость от прыжковых бросков.

"Вембаньяма – отличный игрок. Но я не думаю, что он сможет доминировать, бросая с дистанции. Если бы он делал упор на игре под кольцом, то ответ был бы положительным, с учетом его роста. Но его количество бросков означает взлеты и падения".

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"Он неплохой игрок, желаю ему самого лучшего. Рад тому, что уже не в лиге и не участвую в дискуссии о самых лучших игроках в истории. Их стало слишком много", - сказал Шак.

В своем дебютном сезоне в НБА Виктор Вембаньяма набирал в среднем 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 передачи и 3,6 блока за матч.

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